Ce mesaj i-a transmis Alexia Eram fratelui ei, Aris, înainte de plecarea la Survivor 2026. Alexia, în lacrimi la aeroport

Concurenții Survivor au plecat deja din țară și vor începe în curând filmările pentru cel mai tare show de supraviețuire, Survivor România 2026.

Alexia l-a condus pe fratele ei mai mic, Aris Eram, la aeroport pentru că acesta a plecat deja la filmările pentru Survivor 2026. | Antena 1 & Getty

Printre concurenții care au plecat spre Republica Dominicană pentru a înfrunta cele mai dure condiții de supraviețuire și a-și demonstra puterea fizică și psihică se numără și Aris Eram, fostul concurent America Express care a ajuns până în finală alături de sora lui, Alexia Eram.

Aris Eram, unul dintre matinalii de la Neatza cu Răzvan și Dani, a fost condus la aeroport chiar de sora lui, iar Alexia a fost extrem de emoționată să își ia la revedere de la fratele ei mai mic.

Mesajul emoționant al Alexiei pentru fratele ei, Aris Eram, înainte de plecarea la Survivor 2026

Citește și: Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Articolul continuă după reclamă

Cu doar o zi înainte de plecarea lui, Alexia a organizat o cină de Crăciun mai devreme și au împodobit bradul cu întreaga familie, sărbătorind Crăciunul în avans de dragul fratelui ei care nu va mai fi în țară de sărbători.

Alexia s-a filmat în drum spre aeroport și a spus că are mare încredere în fratele ei și, chiar dacă îi va duce dorul, ea speră ca Aris să se întoarcă acasă abia după ce va fi câștigat competiția.

“Aștăzi Aris pleacă la Survivor așa că m-am trezit să îl duc la aeroport și să îmi iau la revedere de la el și să îi urez succes și sper să mă revăd cu el doar în 5 luni cu tot cu marele premiu pentru că am încredere în el”, a zis Alexia pe Insta Story.

Apoi Alexia a postat un selfie alb-negru cu fratele ei chiar înainte ca acesta să meargă la poarta de îmbarcare.

Citește și: Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis

„O să îmi fie dor de fratele meu mai mic! O să îmi fie dor de carisma ta, de glumele tale și pur și simplu de fratele meu! Cine o să mă mai enerveze până vii? Am încredere în tine că ești cel mai puternic psihic și fizic și că o să faci pe toată lumea să râdă. Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu. TE IUBESC”, i-a scris Alexia lui Aris după ce au făcut un ultim selfie împreună în aeroport.

După ce l-a filmat pe Aris plecând, Alexia s-a filmat în timp ce plângea, devenind foarte emoționată la momentul despărțirii de fratele ei mai mic.

Chiar dacă este unul dintre cei mai tineri concurenți din echipa Faimoșilor, Aris Eram e pregătit să facă față provocărilor din timpul competiției și să își testeze limitele.

Suvivor este singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Citește și: Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează Survivor 2026! Un show de neratat: Survivor – Povești din junglă