Ce a transmis Naba Salem înainte de plecarea la Survivor 2026: „Prima dată când zbor atât de goală”. Mesajul din aeroport

Naba Salem s-a afișat în mediul online într-o ipostază în care nu a mai fost văzută până acum. Concurenta de la Survivor 2026 a recunoscut că se simte copleșită de emoții și pleacă în Republica Dominicană fără așteptări sau planuri.

Naba Slem a transmis un mesaj neașteptat chiar din aeroport, înainte de a zbura spre Republica Dominicană | Antena 1 & Instagram

Naba Salem se numără printre vedetele care completează echipa Faimoșilor de la Surviror 2026. Tânăra este cunoscută pentru personalitatea ei jovială, dar de data aceasta și-a surprins fanii cu un mesaj sensibil.

Astfel, înainte de plecarea în Republica Dominicană, Naba Salem a lăsat la vedere latura ei vulnerabilă și a dezvăluit cum se simte. Compleșită de emoții, ea a recunoscut că a primit încurajări de la prietenii săi care au emoționat-o până la lacrimi.

„Sunt puțin plânsă, dar nu contează. Ideea e că e pentru prima dată când zbor atât de goală. Efectiv, nu am niciun sentiment, nu simt nimic și nu pot să zic că îmi doresc absolut nimic. Mă simt goală, efectiv“, a declarat Naba Salem în aeroport, înainte de plecarea la Survivor 2026.

Citește și: Imaginea provocatoare cu ispita Naba Salem fără sutien. Cum s-a pozat tânăra în baie

Articolul continuă după reclamă

Cine este Naba Salem de la Surivor 2026 și cum a devenit cunoscută

Naba Salem are 30 de ani și este în zoda Rac. Aceasta este creator de coținut și își pune pe jar urmăritorii din mediul online.

Concurenta de la Survivor 2026 s-a născut în Irak, însă la doar 1 an familia s-a adăpostit de război în România. În ciuda faptului că este musulmancă, Naba trăiește după propriile reguli. Nu a avut niciodată un iubit cu aceeași religie ca ea și este foarte încrezătoare în privința stilului său de viață.

Deși părinții nu sunt neapărat de acord cu modul în care se prezintă în online, tânăra este mândră de propriul corp și nu ezită să și-l arate în cele mai sexy ipostaze.

Este o persoană directă și foarte încrezătoare în forțele sale, iar asta se vede în deciziile pe care le-a luat în viață, ceea ce s-a văzut și în cadrul participării sale în calitate de ispită la Insula Iubirii 2025.

Citește și: Drama prin care a trecut ispita Naba Salem. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei

Faimoasa nu este străină de camerele de filmat și a participat la mai multe reality show-uri, unde a fost îndrăgită de telespectatori pentru firea ei flamboaiantă.

Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Două triburi sunt pregătite de confruntarea vieții lor – Faimoși și Războinici, iar fiecare dintre membrii lor așteaptă cu nerăbdare clipa în care vor porni spre Republica Dominicană.