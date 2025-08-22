Drama prin care a trecut ispita Naba Salem de la Insula Iubirii. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei

Pe Insula Iubrii, Naba Salem debordează de energie și are mereu zâmbetul pe buze, însă nu a fost mereu așa. Ispita a trecut printr-o relație care s-a trasnformat într-un coșmar și i-a lăsat râni adânci.

Naba Salem a cucerit rapid atât concurenții cât și telespectatorii Insula Iubirii 2025. Ispita este mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie debordantă, însă nu mulți știu prin ce a trecut tânăra în trecut. Aceasta a fost implicată într-o relație care i-a lăsat traume adânci și a făcut-o să nu mai aibă încredere în oameni.

Ce povestea dureroasă de viață ascunde ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. A ieșit dintr-o relație abuzivă

Deși este mereu veselă și cu zâmbetul pe buze, ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 a trăit o adevărată dramă în ultima ei relație. Aceasta a trecut prin clipe de coșmar pe care cu greu a reușit să le depășească, însă acum știe ce vrea.

„Nu mi-a plăcut să mă dau victimă niciodată. Fiecare își duce propria cruce, ca să zic așa, că sunt musulmancă și e un paradox aici. Și atunci am preferat să-mi arăt partea foarte depresivă acasă, singură. Pentru că lumea e destul supărată și ocupată de lucrurile cotidiene. Ce să mai fac? Să mă duc și eu la fel? Nu! Și atunci am încercat să iau totul în râs”, a spus ea într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

„Când ești pe fundul prăpastiei nu ai unde să te mai duci, decât în sus. Singur ajungi, singur te scoți

Într-o relație din trecut, departe de ochii publicului , Naba Salem de la Insula Iubiriin 2025 a fost victima unui bărbat violent. Potrivit declarațiilor sale, fostul iubit a agresat-o în mai multe rânduri și a sechetrat-o și a apelat la ajutorul autorităților. Mai mult, recent a mărturisit că a avut nevoie de o operație la bust din cauza violențelor fostului partener.

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.

Au fost mai multe situații. M-a băgat în spital de vreo trei ori, deci a trecut. De atunci nu am mai putut avea încredere așa, în oricine. Mi-am dat seama că la prima greșeală trebuie să pleci. Un bărbat când te place și te respectă niciodată nu se va purta dizgrațios cu tine, punct. Așa mi-am dat seama că nu toată lumea merită a doua șansă”, declara ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025, potrivit fanatik.ro.

Astăzi, fata a lăsat trecutul în urmă și nu a renunțat în a-și găsi sufletul pereche. „În acest moment, nu sunt într-o relație, dar iubesc. Am o iubire atât de mare, încât nu știu cine poate să o ducă, așa că o dau peste tot. Bărbații nu prea mai sunt asumați în zilele noastre și atunci, mi se pare că, în anturajele în care am fost eu, au fost mereu opțiunii și a doua variantă. Și mie nu mi-a plăcut să fiu pe locul doi și atunci prefer să îmi aștept și eu prințul”, i-a mai spus aceasta reporterului Antena Stars.

Pe lângă faptul că a testat loialitate concurenților pe Insula Iubrii, Naba a trăit experiența ca pe o eliberare personală. „M-a ajutat, în primul rând, pe plan personal și după profesional. A fost un refresh total”.

Întrebată cum au reacționat părinții ei când s-a întors din Thailanda, ea a povestit: „Familia a plâns când m-a văzut. Au fost foarte emoționați. Bine, am plâns și eu. Sunt o plângăcioasă de fel. Mi-au văzut schimbările. Au văzut că nu mai sunt dependentă de telefon. Am avut mai multe activități de când m-am întors de la Insulă”.