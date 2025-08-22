Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Drama prin care a trecut ispita Naba Salem de la Insula Iubirii. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei

Drama prin care a trecut ispita Naba Salem de la Insula Iubirii. Ce poveste dură se ascunde în spatele zâmbetului ei

Pe Insula Iubrii, Naba Salem debordează de energie și are mereu zâmbetul pe buze, însă nu a fost mereu așa. Ispita a trecut printr-o relație care s-a trasnformat într-un coșmar și i-a lăsat râni adânci.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 11:39 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 12:24
Galerie
Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 a trecut printr-o relație abuzivă | Antena 1

Naba Salem a cucerit rapid atât concurenții cât și telespectatorii Insula Iubirii 2025. Ispita este mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie debordantă, însă nu mulți știu prin ce a trecut tânăra în trecut. Aceasta a fost implicată într-o relație care i-a lăsat traume adânci și a făcut-o să nu mai aibă încredere în oameni.

Ce povestea dureroasă de viață ascunde ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. A ieșit dintr-o relație abuzivă

Deși este mereu veselă și cu zâmbetul pe buze, ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 a trăit o adevărată dramă în ultima ei relație. Aceasta a trecut prin clipe de coșmar pe care cu greu a reușit să le depășească, însă acum știe ce vrea.

„Nu mi-a plăcut să mă dau victimă niciodată. Fiecare își duce propria cruce, ca să zic așa, că sunt musulmancă și e un paradox aici. Și atunci am preferat să-mi arăt partea foarte depresivă acasă, singură. Pentru că lumea e destul supărată și ocupată de lucrurile cotidiene. Ce să mai fac? Să mă duc și eu la fel? Nu! Și atunci am încercat să iau totul în râs”, a spus ea într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

Articolul continuă după reclamă

„Când ești pe fundul prăpastiei nu ai unde să te mai duci, decât în sus. Singur ajungi, singur te scoți

Citește și: Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții

Într-o relație din trecut, departe de ochii publicului , Naba Salem de la Insula Iubiriin 2025 a fost victima unui bărbat violent. Potrivit declarațiilor sale, fostul iubit a agresat-o în mai multe rânduri și a sechetrat-o și a apelat la ajutorul autorităților. Mai mult, recent a mărturisit că a avut nevoie de o operație la bust din cauza violențelor fostului partener.

„De multe ori am fost tratată urât. Am fost și bătută. Am fost sechestrată. Poliția m-a scos din casă de vreo două ori. Eu, spre deosebire de alte femei, am avut curajul să apelez la Poliție, doar că el avea și Poliția la degetul mic, din păcate, asta e țara în care trăim. Eu de atunci nu am avut relație, s-a întâmplat de mult timp, de vreo 3-4 ani.

Au fost mai multe situații. M-a băgat în spital de vreo trei ori, deci a trecut. De atunci nu am mai putut avea încredere așa, în oricine. Mi-am dat seama că la prima greșeală trebuie să pleci. Un bărbat când te place și te respectă niciodată nu se va purta dizgrațios cu tine, punct. Așa mi-am dat seama că nu toată lumea merită a doua șansă”, declara ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025, potrivit fanatik.ro.

Astăzi, fata a lăsat trecutul în urmă și nu a renunțat în a-și găsi sufletul pereche. „În acest moment, nu sunt într-o relație, dar iubesc. Am o iubire atât de mare, încât nu știu cine poate să o ducă, așa că o dau peste tot. Bărbații nu prea mai sunt asumați în zilele noastre și atunci, mi se pare că, în anturajele în care am fost eu, au fost mereu opțiunii și a doua variantă. Și mie nu mi-a plăcut să fiu pe locul doi și atunci prefer să îmi aștept și eu prințul”, i-a mai spus aceasta reporterului Antena Stars.

Pe lângă faptul că a testat loialitate concurenților pe Insula Iubrii, Naba a trăit experiența ca pe o eliberare personală. „M-a ajutat, în primul rând, pe plan personal și după profesional. A fost un refresh total”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imaginea provocatoare cu ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025 fără sutien. Cum s-a pozat tânăra în baie

colaj foto Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025
+14
Mai multe fotografii

Întrebată cum au reacționat părinții ei când s-a întors din Thailanda, ea a povestit: „Familia a plâns când m-a văzut. Au fost foarte emoționați. Bine, am plâns și eu. Sunt o plângăcioasă de fel. Mi-au văzut schimbările. Au văzut că nu mai sunt dependentă de telefon. Am avut mai multe activități de când m-am întors de la Insulă”.

Cum arată mama Mariei Avram de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață... Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Observatornews.ro Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 22 august 2025. Emily, deranjată de replica lui Adin Mireasa sezonul 12, 22 august 2025. Emily, deranjată de replica lui Adin Vineri, 22.08.2025, 14:29 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Joi, 21.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Mesajul Mariei Avram după ce a fost criticată pentru bilețelele pe care și le trimite cu ispita Cătălin
Mesajul Mariei Avram după ce a fost criticată pentru bilețelele pe care și le trimite cu ispita Cătălin
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025. Au urmărit împreună cu fiul lor emisiunea
Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025. Au urmărit împreună cu fiul lor emisiunea
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x