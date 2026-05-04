Cine a întâmpinat-o pe Patrice Cărăușan la aeroport, după eliminarea de la Survivor. Tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile

Patrice Cărăușan a avut parte de o surpriză după eliminarea de la Survivor România 2026. Tânăra abia aștepta să revină acasă pentru a-și vedea iubitul și prietenii. Iată cine a așteptat-o la aeroport.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 13:54 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 17:27

Oamenii de acasă au urmărit în ediția de duminică din Survivor România, de pe 3 mai 2026, un duel aprig. Patrice Cărăușan, Ramona Micu și Bianca Stoica au trecut printr-o provocare uriașă pentru a rămâne în competiție.

În cele din urmă, o concurentă a fost nevoită să părăsească emisiunea. Cea care a plecat din Republica Dominicană a fost chiar Patrice Cărăușan. Vestea a adus lacrimi pe fața colegelor sale.

Deși putea să mai rămână în competiție, dorul de casă a copleșit-o pe tânăra. Aceasta a ajuns până unde și-a dorit, iar apoi a început să își piardă din motivație. De altfel, concurenta s-a bucurat din plin de fiecare experiență trăită în reality show.

Cine a întâmpinat-o pe Patrice Cărăușan la aeroportul din București, după eliminare de la Survivor România

Patrice Cărăușan a așteptat cu nerăbdare să revină în România pentru a-și revedea persoanele dragi. Nici bine nu a pășit pe aeroportul din București că a avut parte de o surpriză uriașă. Tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când l-a văzut pe iubitul ei, Alin.

De asemenea, concurenta de la Survivor România 2026 a fost așteptată și de prietenii săi. Toți s-au bucurat să o revadă. De altfel, Alin i-a dat cu greu drumul din brațe, după ce i-a făcut o declarație de dragoste.

„Te iubesc de mor!”, i-a zis Alin, vizibil emoționat.

„Uite ce neagră sunt! (...) Cel mai frumos moment!”, a spus Patrice Cărăușan.

Alin a vorbit cu mari emoții despre momentele în care a stat departe de partenera lui. De asemenea, și concurenta a dezvăluit că i-a fost extrem de greu să fie la distanță de sufletul ei pereche.

„Eu nu știu ce să mai zic! Foarte greu. La început m-a copleșit dorul. Ulterior, mă bucuram și eram mândru de ce vedeam acolo. Îmi doream să rămână din ce în ce mai mult, dar între timp, lipsa ei de acasă m-a afectat din ce în ce mai tare. Mă bucur că o am lângă mine acum.

Regretul există pentru că îmi doream să câștige. Eu cu gândul ăsta am fost. Aveam mare încredere în ea și nu s-a dezamăgit nicio secundă. Mi-a depășit orice așteptare! Mă bucur că o cunosc și că e iubita mea. Sper să fie pentru toată viața! Cea mai grea zi din această perioadă a fost lunea”, a mărturisit tânărul.

„Primele două săptămâni și jumătate l-am uitat pe Alin total, nu mai știam cum arată. Prin asta am trecut. Nu mai știam nici mami cum arată, nu-i mai știam nici vocea. Foarte ciudat! Cred că era mecanismul să rezist. După trei săptămâni m-a lovit. Puteam să mai stau, dar am simțit să vin acasă”, a mai completat Patrice Cărăușan.

Survivor România se vede în fiecare vineri, de la 20:30, dar și sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

