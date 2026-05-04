Cine a întâmpinat-o pe Patrice Cărăușan la aeroport, după eliminarea de la Survivor. Tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile

Patrice Cărăușan a avut parte de o surpriză după eliminarea de la Survivor România 2026. Tânăra abia aștepta să revină acasă pentru a-și vedea iubitul și prietenii. Iată cine a așteptat-o la aeroport.

Oamenii de acasă au urmărit în ediția de duminică din Survivor România, de pe 3 mai 2026, un duel aprig. Patrice Cărăușan, Ramona Micu și Bianca Stoica au trecut printr-o provocare uriașă pentru a rămâne în competiție.

În cele din urmă, o concurentă a fost nevoită să părăsească emisiunea. Cea care a plecat din Republica Dominicană a fost chiar Patrice Cărăușan. Vestea a adus lacrimi pe fața colegelor sale.

Citește și: Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă

Deși putea să mai rămână în competiție, dorul de casă a copleșit-o pe tânăra. Aceasta a ajuns până unde și-a dorit, iar apoi a început să își piardă din motivație. De altfel, concurenta s-a bucurat din plin de fiecare experiență trăită în reality show.

Cine a întâmpinat-o pe Patrice Cărăușan la aeroportul din București, după eliminare de la Survivor România

Patrice Cărăușan a așteptat cu nerăbdare să revină în România pentru a-și revedea persoanele dragi. Nici bine nu a pășit pe aeroportul din București că a avut parte de o surpriză uriașă. Tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când l-a văzut pe iubitul ei, Alin.

De asemenea, concurenta de la Survivor România 2026 a fost așteptată și de prietenii săi. Toți s-au bucurat să o revadă. De altfel, Alin i-a dat cu greu drumul din brațe, după ce i-a făcut o declarație de dragoste.

„Te iubesc de mor!”, i-a zis Alin, vizibil emoționat.

„Uite ce neagră sunt! (...) Cel mai frumos moment!”, a spus Patrice Cărăușan.

Alin a vorbit cu mari emoții despre momentele în care a stat departe de partenera lui. De asemenea, și concurenta a dezvăluit că i-a fost extrem de greu să fie la distanță de sufletul ei pereche.

„Eu nu știu ce să mai zic! Foarte greu. La început m-a copleșit dorul. Ulterior, mă bucuram și eram mândru de ce vedeam acolo. Îmi doream să rămână din ce în ce mai mult, dar între timp, lipsa ei de acasă m-a afectat din ce în ce mai tare. Mă bucur că o am lângă mine acum.

Citește și: Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica

Regretul există pentru că îmi doream să câștige. Eu cu gândul ăsta am fost. Aveam mare încredere în ea și nu s-a dezamăgit nicio secundă. Mi-a depășit orice așteptare! Mă bucur că o cunosc și că e iubita mea. Sper să fie pentru toată viața! Cea mai grea zi din această perioadă a fost lunea”, a mărturisit tânărul.

„Primele două săptămâni și jumătate l-am uitat pe Alin total, nu mai știam cum arată. Prin asta am trecut. Nu mai știam nici mami cum arată, nu-i mai știam nici vocea. Foarte ciudat! Cred că era mecanismul să rezist. După trei săptămâni m-a lovit. Puteam să mai stau, dar am simțit să vin acasă”, a mai completat Patrice Cărăușan.

Survivor România se vede în fiecare vineri, de la 20:30, dar și sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.