Survivor, 3 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Primul consiliu care adus la duel trei concurente

La consiliul tribal din ediția din 3 mai 2026 am avut parte de un scenariu neașteptat: un duel eliminartoriu în trei. După un consiliu plin de strategii și o egalitate la vot, arena duelului le-a avut ca protagoniste pe Bianca Stoica, Patrice Cărăușan și Ramona Micu. 

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 07:57 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 13:28
Pentru prima dată, trei concurente s-au aflat simultan în fața riscului de a părăsi definitiv competiția. Doar două dintre ele se vor întoarce în tabără sub protecția flăcării, în timp ce pentru a treia, aventura se va încheia.

Fiecare pas către Consiliul Tribal a transformat tabăra într-un câmp de luptă. Cu tensiune la cote maxime, concurenții au început să pună la punct strategii menite să le protejeze poziția în concurs. S-a analizat fiecare opțiune și s-au făcut calcule matematice: cine a deranjat grupul și, mai ales, cine se simte vizat de o posibilă nominalizare la eliminare.

Consiliul Tribal a adus un rezultat inedit: o egalitate perfectă de voturi între Bianca Stoica și Patrice Cărăușan, care au intrat la duel. Gabi Tamaș, folosindu-și dreptul de a face o nominalizare directă, a ales să completeze tabloul eliminării cu un al treilea nume: Ramona Micu. Astfel, pentru prima dată în acest sezon, am avut un duel în trei.

"Nu știu dacă am vreun motiv anume la această nominalizare. Ținând cont că Tribul a votat două persoane, două fete, eu am spus și aseară că voi vota tot o fată. Ca să fie un pic mai interesant acest duel m-am gândit să votez tot o fostă Războinică. Ea are un caracter și o personalitate de fier, chiar îmi place foarte mult ca persoană. Sper să nu se schimbe și să se întoarcă înapoi în trib. O aștept cu brațele deschise. O voi vota pe Ramona", a spus Gabi Tamaș.

"Mă așteptam, în primul rând, să-mi găsesc numele pe foile din urnă. Prima surpriză este că nu m-am regăsit acolo. Am venit pregătită. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Nu sunt încântată de partenerele cu care voi merge la duel, dar toate trei știm unde ne aflăm și vom merge acolo cu fruntea sus.", a spus Ramona după ce a aflat că este nominalizată.

Patricia Cărăușan a fost eliminată de la Survivor 2026

Aventura Patriciei Cărăușan la Survivor s-a încheiat, însă plecarea ei nu a fost una silențioasă. După un duel tensionat în trei, Patrice a fost nevoită să își stingă torța. Înainte de a părăsi definitiv consiliul, concurenta a ales să încurajeze o parte dintre cei alături de care a luptat în competiție.

"A început și ploaia. Chiar îmi doream să plouă. Nu știu ce simt pentru că nu prea simt nimic. Sunt foarte fericită. Îmi doream să ajung la un duel pentru că și duelul face parte din această competiție.", a spus Bianca înainte de începutul duelului.

Patrice, pentru prima dată la duel: "Trebuia să ajung și eu aici. Nu-mi doream în această formulă, cu prietenele mele. Până la umră este un joc și trebuie să-l jucăm ca atare. Sincer, mă așteptam să plec mai repede, deci sunt mândră de parcursul meu pnă aici. Aici am câștigat o prietenă adevărată, pe Ramona și sunt foarte fericită pentru asta."

Ramona a avut emoții la începutul duelului: "Este un duel cu o încărcătură emoțională foarte mare. Jocurile sunt diferite, stările de spirit sunt diferite. Nu mă așteptam să fim chiar în această formulă. O să vedem ce o să fie."

După un duel tensionat și extrem de strâns, cea care a părăsit competiția a fost Patrice Cărăușan.

