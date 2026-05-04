Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor

Au trecut aproape trei decenii de la finalul celebrului sitcom „The Nanny” („Dădaca”), dar relația dintre protagoniști a rămas la fel de apropiată ca în vremurile de glorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 10:45 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 17:17
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „The Nanny", din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor

Revedere plină de nostalgie în lumea serialelor de comedie! Fran Drescher, în vârstă de 68 de ani, și Charles Shaughnessy, 71 de ani, actorii care i-au interpretat pe Fran Fine și Maxwell Sheffield în celebrul serial „The Nanny”, s-au reunit recent, la peste 27 de ani de la încheierea sitcomului, iar fanii au fost în extaz, potrivit people.com.

Cei doi actori s-au revăzut la premiera noului musical „Somebody to Love”, care a avut loc la Rubicon Theater din Ventura, California, la sfârșitul lunii martie 2026.

Cum arată azi protagoniștii din „The Nanny”

Fran Drescher a postat pe Instagram o fotografie alături de Charles Shaughnessy, însoțită de un mesaj plin de entuziasm, spre încântarea fanilor care au comentat intens. Mulți au cerut o continuare sau un reboot al serialului, observând că actorii arată incredibil de bine la aproape 30 de ani de la terminarea filmărilor.

Spectacolul la care au participat a fost scris de foștii producători executivi și scenariști ai serialului „The Nanny”, Rob Sternin și Prudence Fraser, evenimentul fiind o seară de susținere a „familiei” din serialul anilor '90.

„A fost minunat să-l revăd pe dragul meu Charles Shaughnessy”, a transmis Fran Drescher, ceea ce arată că relația lor a rămas la fel de caldă.

Cu doar câteva zile înainte, Fran Drescher i-a transmis un mesaj emoționant lui Nicholle Tom (Margaret Sheffield în serial), cu ocazia zilei de naștere. Recent, actrița a susținut-o și într-un spectacol inspirat din viața lui Renee Taylor și a soțului ei, Joe Bologna, unde Nicholle Tom a avut un rol principal, mai transmite sursa citată mai sus.

Fran Drescher și Charles Shaughnessy au rămas prieteni după finalul sitcomului în 1999, reunindu-se, de-a lungul anilor, în diverse proiecte, inclusiv în emisiunea „Celebrity Family Feud” în 2021.

Întâlnirea recentă demonstrează că relația dintre actorii din „The Nanny” s-a consolidat dincolo de camerele de filmat, iar fanii nu pot decât să spere la cât mai multe astfel de momente nostalgice.

Serialul „The Nanny” (1993–1999) a fost creat chiar de Fran Drescher împreună cu fostul ei soț, Peter Marc Jacobson. Ea interpreta rolul lui Fran Fine, o fostă vânzătoare din Queens care ajunge, în urma unei despărțiri, dădaca copiilor unei familii înstărite din Manhattan. Sylvia Fine, mama ei exuberantă din serial, interpretată de Renee Taylor, a fost inspirată de propria mamă a lui Fran, Sylvia Drescher, potrivit filmnow.ro.

