Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor

Au trecut aproape trei decenii de la finalul celebrului sitcom „The Nanny” („Dădaca”), dar relația dintre protagoniști a rămas la fel de apropiată ca în vremurile de glorie.

Revedere plină de nostalgie în lumea serialelor de comedie! Fran Drescher, în vârstă de 68 de ani, și Charles Shaughnessy, 71 de ani, actorii care i-au interpretat pe Fran Fine și Maxwell Sheffield în celebrul serial „The Nanny”, s-au reunit recent, la peste 27 de ani de la încheierea sitcomului, iar fanii au fost în extaz, potrivit people.com.

Cei doi actori s-au revăzut la premiera noului musical „Somebody to Love”, care a avut loc la Rubicon Theater din Ventura, California, la sfârșitul lunii martie 2026.

Cum arată azi protagoniștii din „The Nanny”

Fran Drescher a postat pe Instagram o fotografie alături de Charles Shaughnessy, însoțită de un mesaj plin de entuziasm, spre încântarea fanilor care au comentat intens. Mulți au cerut o continuare sau un reboot al serialului, observând că actorii arată incredibil de bine la aproape 30 de ani de la terminarea filmărilor.

Spectacolul la care au participat a fost scris de foștii producători executivi și scenariști ai serialului „The Nanny”, Rob Sternin și Prudence Fraser, evenimentul fiind o seară de susținere a „familiei” din serialul anilor '90.

„A fost minunat să-l revăd pe dragul meu Charles Shaughnessy”, a transmis Fran Drescher, ceea ce arată că relația lor a rămas la fel de caldă.

Cu doar câteva zile înainte, Fran Drescher i-a transmis un mesaj emoționant lui Nicholle Tom (Margaret Sheffield în serial), cu ocazia zilei de naștere. Recent, actrița a susținut-o și într-un spectacol inspirat din viața lui Renee Taylor și a soțului ei, Joe Bologna, unde Nicholle Tom a avut un rol principal, mai transmite sursa citată mai sus.

Fran Drescher și Charles Shaughnessy au rămas prieteni după finalul sitcomului în 1999, reunindu-se, de-a lungul anilor, în diverse proiecte, inclusiv în emisiunea „Celebrity Family Feud” în 2021.

Întâlnirea recentă demonstrează că relația dintre actorii din „The Nanny” s-a consolidat dincolo de camerele de filmat, iar fanii nu pot decât să spere la cât mai multe astfel de momente nostalgice.

Serialul „The Nanny” (1993–1999) a fost creat chiar de Fran Drescher împreună cu fostul ei soț, Peter Marc Jacobson. Ea interpreta rolul lui Fran Fine, o fostă vânzătoare din Queens care ajunge, în urma unei despărțiri, dădaca copiilor unei familii înstărite din Manhattan. Sylvia Fine, mama ei exuberantă din serial, interpretată de Renee Taylor, a fost inspirată de propria mamă a lui Fran, Sylvia Drescher, potrivit filmnow.ro.