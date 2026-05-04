Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă

Săptămâna 17 din Survivor România a adus o eliminare neașteptată. Patrice Cărăușan a fost nevoită să părăsească emisiunea după un duel cu Ramona Micu și Bianca Stoica. Vestea l-a luat prin surprindere până și pe Gabi Tamaș, care a ținut să-i șoptească ceva la ureche atunci când și-a luat rămas bun de la ea.

Telespectatorii au avut parte de o ediție intensă duminică, 3 mai 2026, la Survivor România. Consiliul Tribal a venit cu un anunțat surprinzător pentru toată lumea, inclusiv pentru concurenți. Aceștia au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii că trei membrii vor intra la duel.

Cele care s-au luptat pentru șansa de a rămâne în competiția au fost Patrice Cărăușan, Ramona Micu și Bianca Stoica. Concurentele au depus eforturi mari pe traseu, cu speranța că vor ajunge cât mai aproape de etapa finală.

În cele din urmă, Patrice Cărăușan a fost nevoită să plece din Republica Dominicană. Acesteia nu i-a fost deloc ușor să părăsească emisiunea. Mai mult, tânăra și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața celor două colege, Ramona și Bianca.

„Mă simt emoționată, în primul rând. Mă simt tristă pentru că îmi las în urmă echipa. În același timp nu pot să mint. Sunt și fericită pentru că o să merg acasă. Cum am spus, pentru mine Unificarea a fost ca un fel de finală.

Acesta a fost targetul meu. După Unificare am simțit că nu mai am aceeași determinare pe care am avut-o. Simt că mi-am îndeplinit scopul aici. Evident că sunt tristă pentru că îi las în urmă. Îmi pare rău că nu mai sunt într-un număr atât de mare cum au fost la început. Mi-ar fi plăcut să-mi iau la revedere de la Războinicii mei! Sincer, nu știu ce să spun. Sunt recunoscătoare că am trăit această experiență. Așa a fost să fie! Fetele mele merită din suflet să meargă mai departe”, a fost reacția concurentei.

„Să fiți puternici, inclusiv tu, Luci! Nu te mai lăsa manipulat! Ramona să fii puternică și nu lăsa pe nimeni să te manipuleze. Tu știi ce ești, ai demonstrat asta! Vreau să mă faceți mândră și să mă uit la voi cu drag. Voi, Faimoșilor, mi-a părut bine că v-am cunoscut și atât!”, a mai adăugat ea.

Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice, după eliminarea de la Survivor România

Emoțiile au coplețit-o pe Patrice chiar înainte de a-și lua la revedere de la colegii săi de competiție. După eliminarea ei, Gabi Tamaș a apelat la un gest complet neașteptat. Acesta i-a șoptit la ureche o frază neașteptată.

„Ai grijă, te rog. Sănătate multă.”, au fost cuvintele pe care fostul fotbalist a ținut să i le spună concurentei.

Un lucru este cert, Patrice Cărăușan a părăsit competiția din Republica Dominicană cu zâmbetul pe buze și mândră de întregul său parcurs. Deși nu a ajuns mai departe în concurs, tânăra a savurat din plin fiecare moment petrecut alături de colegii săi.

De asemenea, aceasta a legat o relație strânsă de prietenie cu Ramona Micu și Bianca Stoica. Fetelor le-a fost extrem de greu să se despartă de Patrice Cărăușan, motiv pentru care au curs și lacrimi amare.