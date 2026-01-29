Antena Căutare
Cine e și cum arată fratele lui Gabi Tamaș de la Survivor România 2026. Puțini știau că fotbalistul are un frate

Gabi Tamaș, concurentul de la Survivor România 2026, s-a întors de curând înapoi în echipa Faimoșilor din care a făcut parte inițial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 10:22 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 11:01
Gabriel Tamaș are un frate mai mare cu doi ani decât el pe nume Robert. | Antena 1

Gabi Tamaș, alături de Andrei Beleuț, au avut misiunea de a face parte din echipa Războinicilor pentru o scurtă perioadă de timp.

Recent, cei doi au revenit în echipele din care făceau parte inițial.

Cum arată și cu ce se ocupă fratele lui Gabi Tamaș de la Survivor România 2026

Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai ambițioși concurenți de la Survivor România 2026, fiind pregătit să facă față testului supraviețuirii.

Survivor România, 24 ianuarie 2026. Gabi Tamaș, reacție acidă la adresa foștilor coechipieri: Vedeți că vi s-a urcat temperatura

Chiar dacă reușește să demonstreze spiritul de echipă și competitivitatea, uneori dorul de casă îl copleșește.

Printre cei mai mari susținători ai săi se numără soția sa, fiica lor, dar și fratele său, Robert. Puțini știu că fostul fotbalist în vârstă de 40 de ani are un frate mai mare.

Robert Tamaș este șeful Poliției din Stațiunea Poiana Brașov. Gami Tamaș se mândrește cu fratele său și a povestit în trecut că Robert este cel „mai cuminte” dintre ei doi.

"Tata, după Revoluție, după Ceaușeșcu, a fost adjunct în Poliție și apoi a fost șef. Acum e fratele meu șef. El e mai cuminte. E diferență de doi ani între noi", a declarat Gabi Tamaș în cadrul unui podcast.

Survivor România, 25 ianuarie 2026. Andrei Beleuț și Gabi Tamaș au găsit indiciile: Ce avantaje vor avea cei doi

Gabi și Robert au trecut prin cele mai grele momente atunci când în 2020 tatăl lor, Iosif, a murit. Părintele lor s-a luptat mulți ani cu o boală grea care i-a fost fatală.

Despărțirea de tatăl lor i-a unit și mai mult pe Gabi și Robert Tamaș care nu sunt doar frați, dar și cei mai buni prieteni.

Fostul fotbalist a fost mereu perceput ca un fotbalist rebel, având o viață zbuciumată în afara carierei sale sportive. Iată că totuși acesta își demonstrează acum ambiția și curajul la Survivor România, făcând față celor grele probe.

Supus la Dueluri cu colegii săi și supraviețuind celor mai grele condiții din jungla Dominicană, Gabi Tamaș reușește să se remarce prin faptul că nu se lasă bătut, indiferent cât de greu îi este.

Nu rata noile de ediții de Survivor România 2026 vineri de la 20.30 și sâmbăta și duminica de la 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Survivor - Povești din Junglă, 29 ianuarie 2026. Gabi Tamaș, confesiuni despre perioada petrecută în pușcărie: Am slăbit 10 zile în 7 zile

Cine este Marian Godină, noul concurent Survivor România 2026. Din ce echipă va face parte și ce mesaj a transmis soția
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
