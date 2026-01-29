Cine e și cum arată fratele lui Gabi Tamaș de la Survivor România 2026. Puțini știau că fotbalistul are un frate

Gabi Tamaș, concurentul de la Survivor România 2026, s-a întors de curând înapoi în echipa Faimoșilor din care a făcut parte inițial.

Gabi Tamaș, alături de Andrei Beleuț, au avut misiunea de a face parte din echipa Războinicilor pentru o scurtă perioadă de timp.

Recent, cei doi au revenit în echipele din care făceau parte inițial.

Cum arată și cu ce se ocupă fratele lui Gabi Tamaș de la Survivor România 2026

Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai ambițioși concurenți de la Survivor România 2026, fiind pregătit să facă față testului supraviețuirii.

Chiar dacă reușește să demonstreze spiritul de echipă și competitivitatea, uneori dorul de casă îl copleșește.

Printre cei mai mari susținători ai săi se numără soția sa, fiica lor, dar și fratele său, Robert. Puțini știu că fostul fotbalist în vârstă de 40 de ani are un frate mai mare.

Robert Tamaș este șeful Poliției din Stațiunea Poiana Brașov. Gami Tamaș se mândrește cu fratele său și a povestit în trecut că Robert este cel „mai cuminte” dintre ei doi.

"Tata, după Revoluție, după Ceaușeșcu, a fost adjunct în Poliție și apoi a fost șef. Acum e fratele meu șef. El e mai cuminte. E diferență de doi ani între noi", a declarat Gabi Tamaș în cadrul unui podcast.

Gabi și Robert au trecut prin cele mai grele momente atunci când în 2020 tatăl lor, Iosif, a murit. Părintele lor s-a luptat mulți ani cu o boală grea care i-a fost fatală.

Despărțirea de tatăl lor i-a unit și mai mult pe Gabi și Robert Tamaș care nu sunt doar frați, dar și cei mai buni prieteni.

Fostul fotbalist a fost mereu perceput ca un fotbalist rebel, având o viață zbuciumată în afara carierei sale sportive. Iată că totuși acesta își demonstrează acum ambiția și curajul la Survivor România, făcând față celor grele probe.

Supus la Dueluri cu colegii săi și supraviețuind celor mai grele condiții din jungla Dominicană, Gabi Tamaș reușește să se remarce prin faptul că nu se lasă bătut, indiferent cât de greu îi este.

