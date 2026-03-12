Antena Căutare
Home Survivor Stiri Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum

Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum

La puțin timp de la revenirea din Republica Dominicană, Nicu a venit la TV, la Super Neatza, unde a povestit că se pregătește de o operație. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 16:08 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 16:15

Cu 12 kilograme mai slab Nicu Grigore a ieșit de la Survivor, în urma unui accident suferit în timpul duelului. La scurt timp de la revenirea în țară, soțul Bellei Santiago a venit în platoul de la Super Neatza.

Pentru cei care nu cred cî s-a accidentat cu adevărat, Nicu a explicat că are o ruptură de ligament anterior și median pentru care va avea nevoie de operație.

Citește și: Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor

Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum: „Ne pregătim de operație”

„Este o ruptură de ligament anterior și median și așteptăm operația. Doare și a durut și atunci. A fost o durere pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Am făcut mulți ani de sport și am avut tot felul de rupturi, dar ca asta nu a fost niciuna. Stau momentan să se dezinflameze ligamentele și după ce se dezinflameaza mă pregătesc de operație. 12 kilograme am dat jos. Cum ar fi fost să mă întorc acasă cu bani și gras?”

Chiar dacă a slăbit 12 kilograme, Nicu nu a dat iama în mâncare.

„Este cel mai greu reality show din lume și este totul real. Nu vine nimeni să-ți dea absolut nimic. Trăim cu orezul și fasolea. 12 kile în minus în 2 luni de zile. Acum nu m-am îmbuibat, nu pot să mănânc. Deși am colegi care au venit acasă și au mâncat pe rupte, eu nu pot să mănânc. Mănânc tot orez cu banane, cocos. Râde Bella de mine mereu”, a spus Nicu Grigore.

În ciuda greutăților, Nicu spune că s-ar mai întoarce la Survivor.

Nicu Grigore s-a accidentat grav în timpul duelului cu Kaan.

Colaj cu Nicu Grigore
+2
Mai multe fotografii

„Am plecat destul de tare, sigur pe mine. Nu știu ce a fost în capul meu, nu știu ce s-a întâmplat, am simțit ca o tăietură, ceva crunt rău de tot în tot corpul, am simțit că fuge piciorul într-o parte, l-am simțit că a venit la loc, l-am trosnit și mi-a venit să urlu”, a spus Nicu Grigore după accidentare.

Georgiana Godină, mesaj emoționant după plecarea lui Marian Godină la Survivor 2026. Ce a scris despre lipsa soțul ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Observatornews.ro Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Citește și
Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar am refuzat”
Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o...
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul...
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat sub anonimat
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și proteste în plen
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și... Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x