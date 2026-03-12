Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum

La puțin timp de la revenirea din Republica Dominicană, Nicu a venit la TV, la Super Neatza, unde a povestit că se pregătește de o operație.

Cu 12 kilograme mai slab Nicu Grigore a ieșit de la Survivor, în urma unui accident suferit în timpul duelului. La scurt timp de la revenirea în țară, soțul Bellei Santiago a venit în platoul de la Super Neatza.

Pentru cei care nu cred cî s-a accidentat cu adevărat, Nicu a explicat că are o ruptură de ligament anterior și median pentru care va avea nevoie de operație.

„Este o ruptură de ligament anterior și median și așteptăm operația. Doare și a durut și atunci. A fost o durere pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Am făcut mulți ani de sport și am avut tot felul de rupturi, dar ca asta nu a fost niciuna. Stau momentan să se dezinflameze ligamentele și după ce se dezinflameaza mă pregătesc de operație. 12 kilograme am dat jos. Cum ar fi fost să mă întorc acasă cu bani și gras?”

Chiar dacă a slăbit 12 kilograme, Nicu nu a dat iama în mâncare.

„Este cel mai greu reality show din lume și este totul real. Nu vine nimeni să-ți dea absolut nimic. Trăim cu orezul și fasolea. 12 kile în minus în 2 luni de zile. Acum nu m-am îmbuibat, nu pot să mănânc. Deși am colegi care au venit acasă și au mâncat pe rupte, eu nu pot să mănânc. Mănânc tot orez cu banane, cocos. Râde Bella de mine mereu”, a spus Nicu Grigore.

În ciuda greutăților, Nicu spune că s-ar mai întoarce la Survivor.

Nicu Grigore s-a accidentat grav în timpul duelului cu Kaan.

„Am plecat destul de tare, sigur pe mine. Nu știu ce a fost în capul meu, nu știu ce s-a întâmplat, am simțit ca o tăietură, ceva crunt rău de tot în tot corpul, am simțit că fuge piciorul într-o parte, l-am simțit că a venit la loc, l-am trosnit și mi-a venit să urlu”, a spus Nicu Grigore după accidentare.