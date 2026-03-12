Georgiana Godină, mesaj emoționant după plecarea lui Marian Godină la Survivor 2026. Ce a scris despre lipsa soțul ei

Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, a transmis un mesaj emoționant după plecarea partenerului la Survivor România 2026. Postarea acesteia din mediul online a atras atenția prietenilor virtuali.

Marian Godină se numără printre concurenții care au sosit recent în competiția din Republica Dominicană. Celebrul polițist a ajuns direct în echipa Faimoșilor, unde a fost primit cu brațele deschise.

Deși nu a trecut mult timp de când se află la Survivor România 2026, lipsa lui se simte intens acasă. Georgiana Godină, soția acestuia, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre cât de greu îi este să stea fără cel care îi era sprijin și alinare.

Postarea ei a atras atenția prietenilor virtuali. Partenera lui Marian Godină a explicat că încearcă să fie puternică pentru cei doi copii ai săi, însă nu este obișnuită să stea departe de soțul ei. Mai mult, Georgiana Godină a evidențiat că viața fără sufletul ei pereche ar fi un adevărat coșmar.

Ce mesaj emoționant a transmis Georgiana Godină, după plecarea soțului ei la Survivor România 2026

La finalul lunii ianuarie, Marian Godină se alătura Faimoșilor în competiția de la Survivor România 2026. A trecut mai bine de o lună de când celebrul polițist se află în Republica Dominicană, însă cei dragi îi simt lipsa mai mult ca niciodată.

Concurentul a lăsat acasă o soție și doi copii minunați. Georgiana Godină trece prin momente grele de când partenerul ei se află departe de casă.

„Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă.

Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele. Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta”, a fost mesajul copleșitor transmis de soția lui Marian Godină pe Facebook.