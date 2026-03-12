Antena Căutare
Home Survivor Stiri Georgiana Godină, mesaj emoționant după plecarea lui Marian Godină la Survivor 2026. Ce a scris despre lipsa soțul ei

Georgiana Godină, mesaj emoționant după plecarea lui Marian Godină la Survivor 2026. Ce a scris despre lipsa soțul ei

Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, a transmis un mesaj emoționant după plecarea partenerului la Survivor România 2026. Postarea acesteia din mediul online a atras atenția prietenilor virtuali.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 13:27 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 14:33
Galerie
Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, a transmis un mesaj emoționant după plecarea partenerului la Survivor România 2026 | Facebook & Instagram

Marian Godină se numără printre concurenții care au sosit recent în competiția din Republica Dominicană. Celebrul polițist a ajuns direct în echipa Faimoșilor, unde a fost primit cu brațele deschise.

Deși nu a trecut mult timp de când se află la Survivor România 2026, lipsa lui se simte intens acasă. Georgiana Godină, soția acestuia, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale despre cât de greu îi este să stea fără cel care îi era sprijin și alinare.

Citește și: Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare

Postarea ei a atras atenția prietenilor virtuali. Partenera lui Marian Godină a explicat că încearcă să fie puternică pentru cei doi copii ai săi, însă nu este obișnuită să stea departe de soțul ei. Mai mult, Georgiana Godină a evidențiat că viața fără sufletul ei pereche ar fi un adevărat coșmar.

Articolul continuă după reclamă

Ce mesaj emoționant a transmis Georgiana Godină, după plecarea soțului ei la Survivor România 2026

La finalul lunii ianuarie, Marian Godină se alătura Faimoșilor în competiția de la Survivor România 2026. A trecut mai bine de o lună de când celebrul polițist se află în Republica Dominicană, însă cei dragi îi simt lipsa mai mult ca niciodată.

Concurentul a lăsat acasă o soție și doi copii minunați. Georgiana Godină trece prin momente grele de când partenerul ei se află departe de casă.

„Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă.

Citește și: Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar am refuzat”

Colaj cu Marian și Georgiana Godină în două ipostaze diferite
+2
Mai multe fotografii

Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele. Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta”, a fost mesajul copleșitor transmis de soția lui Marian Godină pe Facebook.

Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar a... Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se si...
Înapoi la Homepage
AS.ro A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Observatornews.ro Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o operație, dar am refuzat”
Cu ce probleme medicale se confruntă Naba Salem, de fapt, după revenirea de la Survivor: „Mi s-a cerut o...
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul...
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat sub anonimat
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și proteste în plen
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și... Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x