Survivor România, 25 ianuarie 2026. Andrei Beleuț și Gabi Tamaș au găsit indiciile: Ce avantaje vor avea cei doi

Episodul 9 din data de 25 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Fiecare echipă a trebuit să numească câte un coechipier care nu s-a integrat și care să pornească într-o misiune secretă. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț au fost cei care s-au oferit și vor sta în tribul advers, până la Consiliul Tribal. Pe noile insule cei doi au avut de căutat niște indicii! Iată ce avantaje au obținut!

Duminica, 25.01.2026, 19:50