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Gabi Tamaș, motiv uriaș de bucurie la doar câteva zile după ce a câștigat marea finală a show-ului Survivor România. Ce a anunțat 

Un nou motiv de bucurie imensă pentru Gabi Tamaș, la scurt timp după ce a plecat acasă cu marele premiu al emisiunii Survivor România. Descoperă ce anume l-a făcut pe fotbalist să devină atât de mândru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 11:21 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 16:43
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Descoperă care a fost vestea dată de Gabi Tamaș | Antena 1
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Lucrurile par să meargă de minune în viața lui Gabi Tamaș, căci veștile bune se țin lanț. La doar câteva zile după ce a devenit câștigătorul show-ului Survivor România, fotbalistul a primit vestea ce l-a făcut mai mult decât mândru. Descoperă în rândurile de mai jos care este cea mai recentă bucurie a lui Gabi Tamaș.

Gabi Tamaș, motiv uriaș de bucurie la doar câteva zile după ce a câștigat marea finală a show-ului Survivor România. Ce a anunțat

După câteva luni petrecute în Republica Dominicană, înfruntând condițiile dificile de trai din junglă și fiind nevoit să treacă prin numeroase probe, Gabi Tamaș a reușit să demonstreze că este cel mai bun dintre cei buni și a câștigat astfel marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

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„M-am bucurat foarte mult, credeți-mă, și ați văzut! M-am bucurat cum s-au bucurat cei de aici, înseamnă că i-am marcat pe toți, în bine sau în rău. Știu că au mai fost și cotnroverse, știu că au mai fost și supărări (…). Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat: pentru voi este ăsta! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a zis Gabi Tamaș în marea finală, atunci când a primit trofeul.

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Acesta a demonstrat că nimic nu este imposibil atunci când își dorești cu adevărat. Recent, fotbalistul a avut parte de o nouă bucurie imensă. Extrem de mândru, acesta a ales să facă totul public. Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat și nu puține au fost mesajele primite de fostul concurent de la Survivor.

Se pare că Selena, fiica lui Gabi Tamaș, a terminat anul școlar cu premiul I, lucru ce l-a determinat pe celebrul său tată să o laude în mediul online: „💖 Premiul I astăzi! Felicitări, Selena! Te iubesc”.

Alături de mesaja fost publicată și o fotografie cu Selena, care apare mândră alături de mama ei, Ioana Tamaș.

colaj foto cu gabi tamaș

Pentru cei care nu știu, Ioana și Gabi Tamaș s-au cunoscut și s-au plăcut încă din adolescență, însă au ales să se căsătorească abia în anul 2012. Anul acesta, fotbalistul a fost împreună cu fiica sa și la emisiunea Chefi la cuțite, unde cei doi au gătit împreună cu Dan Alexa și au făcut show în bucătărie.

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