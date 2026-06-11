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Soția lui Lucian, mesaj acid pentru o fostă Războinică, la scurt timp de la Finala Survivor. Ce a avut de spus acum Livia  

La scurt timp de la Finala Survivor România 2026, soția finalistului Lucian a transmis un mesaj acid pe rețelele sociale, criticându-i pe unii dintre foștii colegi de trib ai soțului. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 16:28 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 16:41
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Soția lui Lucian, mesaj acid pentru o fostă Războinică, la scurt timp de la Finala Survivor | Instagram
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Alberto a publicat pe rețele sociale un videoclip în care și-a criticat foștii colegi din tribul Războinicilor pentru că după ce s-a anunțat că Gabi Tamaș este marele câștigător, cu toții au mers să-l felicite, dându-l pe Lucian la o parte.

„Sunt de-a dreptul dezgustat de atitudinea foștilor mei colegi care nu doar că și-au oferit suportul către un adversar, dar și-au și ironizat fostul coleg care a contribuit foarte mult la mâncarea din care ei au mâncat. Lucian a simțit ce am simțit și eu când am ieșit din competiție: trădare. Colegii mei au alergat așa de repede să se bucure de victoria lui Gabi încât au ajuns la el înaintea Faimoșilor. Asta spune multe despre parcursul nostru în competiție și de ce noi nu am funcționat ca o echipă. Ce le-a lipsit pentru a face echipa Războinicilor puternică este loialitatea.”, a spus Alberto Hangan la scurt timp de la Finală.

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Soția lui Lucian, mesaj acid pentru o fostă Războinică, la scurt timp de la Finala Survivor. Ce a avut de spus acum Livia: „Nu a venit să îi dai tu ordine și să îi numeri boabele de orez!”

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Soția lui Lucian a scris în comentarii un mesaj, unde a avut cuvinte acide la adresa Ramonei.

„Ramona, draga mea, am auzit ca tot spui în comentarii ca te-a înjurat Lucian..eu sunt nebuna aia care l-a luat de soț și sunt de 15 ani cu el și crede-mă ca în tot acest timp Lucian nu m-a înjurat nici măcar o dată! Deși recunosc ca de multe ori avea motive să o facă. Chiar nu vreau să știu în ce punct l-ai adus când a făcut asta!! [...] Ce ați făcut cu băieții acolo…ceva de nedescris! Lucian când a venit la Survivor nu s- a angajat la corporație să îi dai tu ordine și să îi numeri boabele de orez!”, a scris Livia Popa.

Marele câștigător de la Survivor România 2026 este Gabi Tamaș. „M-am bucurat foarte mult, credeți-mă, și ați văzut! M-am bucurat cum s-au bucurat cei de aici, înseamnă că i-am marcat pe toți, în bine sau în rău. Știu că au mai fost și cotnroverse, știu că au mai fost și supărări (…). Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat: pentru voi este ăsta! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a zis Gabi Tamaș în marea finală, atunci când a primit trofeul.

Lucian popa si sotia
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