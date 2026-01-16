Antena Căutare
Începe o nouă săptămână la Survivor 2026! Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă, de la 20:30, la Antena 1

Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 12:40 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 12:42
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi

Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.

Începe o nouă săptămână la Survivor 2026: Ce se întâmplă cu Faimoșii și Războinicii

În tabăra Faimoșilor, problemele persistă, după ce ”casa” lor nu a rezistat deloc în primele zile. Deși concurenții vor continua să caute cele mai bune soluții, se pare că încă nu o vor găsi pe cea optimă.

„Tot acoperișul la vale”, va povesti Tamaș, după ce chiar înainte de ploaie, lucrurile se vor complica mai tare ca niciodată. Vor găsi ei varianta potrivită pentru a evita frigul?

De cealaltă parte, Războinicii sunt gata cu acoperișul, însă sunt curioși să afle cine a fost eliminat din echipa adversă. ”O fată sau un băiat va intra de două ori”, vor realiza ei, calculând care va fi impactul primei eliminări pentru trib.

Citește și: Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”

Vremea rea va continua și la joc, acolo unde Adi Vasile îi va aștepta pe concurenți într-o furtună puternică. Totuși, la fel de grele vor fi și discuțiile care vor apărea la fața locului, dar și jocul care va începe. Miza? ”Ustenstile de pescuit, un kit să vă facă viața mai ușoară pe Insulă”. Cine va reuși să obțină o nouă victorie și să-și asigure un viitor mai încărcat de mâncare, aflăm curând.

O accidentare puternică va marca provocarea serii. Despre cine este vorba și ce se va întâmpla, descoperim în doar câteva ore.

Faimoșii de la Survivor 2026

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

