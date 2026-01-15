Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”

Orianda Donca a comentat conflictul pe care Călin Donca l-a avut cu Cristian Boureanu la Survivor.

Cristian Boureanu a criticat faptul că încercările repetate ale lui Călin Donca de a construi un adăpost au eșuat. „Este a treia cabană pe care o distruge. Este exact comportamentul tipic de șef care are o ideea mai bună decât ideea lui proastă de mai devreme”, a spus Cristian Boureanu.

Soția lui Călin Donca, Orianda Donca, a intrat în direct pe Antena Stars pentru a vorbi despre momentele tensionate de la Survivor.

„Din păcate, tensiunile au escaladat între ei. A fost un limbaj folosit de domnul Boureanu destul de neplăcut. Imaginea în care Călin l-a împins a fost după câteva zile în care a escaladat conflictul. Călin nu e omul care să ridice mâna la cineva, el de obicei aplanează conflictele, e foarte diplomat. El nu a vrut să facă rău nimănui, ci să construiască ceva într-un mod potrivit. Domnul Boureanu a folosit un limbaj deranjant”, a spus Orianda Donca la Spynews TV Live.

Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin este foarte priceput la construcții”

Întrebată dacă nu e priceput la construcții, dar e ambițios, Orianda Donca a precizat că soțul său este cel care a construit casa în care locuiește familia.

„Este foarte priceput la construcții. A construit casa noastră cu mâinile lui. A construit o cabană foarte mare. A construit multe case. Nu știu de ce s-a urcat pe acoperiș, asta nu pot să-mi explic. Mă bucur că totuși a reușit să fugă și nu a căzut, să se rănească mai tare.

Despre cei 5 copii ai lor, Orianda Donca a spus că simt foarte mult lipsa tatălui și îl privesc cu mari emoții la TV.

„Copiii noștri sunt foarte emoționați când îl văd la televizor. Copiii sunt foarte atașați de Călin. Noi dormim împreună cu copiii și ei simt foarte mult lipsa lui Călin. Am doi copii care dorm în fiecare seară la pieptul lui și au suferit foarte mult. Călin foarte greu s-a despărțit de ei. Călin a fost foarte afectat că a trebuit să plece pentru că a lăsat copiii nu din cauza condițiilor de acolo. Călin este un om care se adaptează foarte repede la condițiile grele”, a spus Orianda Donca.

