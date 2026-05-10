Marian Godină a pierdut Duelul de eliminare și a părăsit competiția Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la colegii săi

Marian Godină a fost cel care a pierdut duelul de eliminare împotriva lui Gabriel Tamaș și a fost nevoit să părăsească Survivor 2026. Vezi cum și-a luat rămas bun de la colegii săi.

Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 23:50 | Actualizat Duminica, 10 Mai 2026, 14:51
Întreaga perioadă petrecută la Survivor 2026 a fost pentru Marian Godină o adevărată provocare. A fost încă de la bun început un jucător corect și de fiecare dată când a avut ocazia și-a lăudat colegii.

A intrat la duel alături de Gabriel Tamaș pentru că el și-a dorit, iar strategia pe care a creat-o alături de colegii săi a funcționat. Dat fiind faptul că nu a câștigat niciodată recompensa comunicării și nu a putut lua legătura telefonic cu oamenii dragi, Godină a decis că își dorește să părăsească Survivor 2026.

Cu această ocazie, Lucian l-a numit primul la duel, ulterior menționându-l și pe Gabriel Tamaș. A fost o luptă strânsă, în care ambii concurenți au arătat tot ce-au putut, dar și-au expus și oboseala pe care au acumulat-o încă de când a început Survivor.

La final, s-a dovedit faptul că cel care va rămâne mai departe în competiție este Gabriel Tamaș. A fost Marian Godină cel care și-a expus primul părerea cu privire la ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns în acest punct.

„Sunteți cu toții foarte tari, mai ales fetele, ce reușiți să faceți aici. Sunteți foarte puternice. Țin la toți, m-am atașat. Pot să zic că vă iubesc, oarecum.”, le-a mărturisit Marian Godină colegilor săi de la Survivor după ce a aflat că va pleca acasă.

A fost și Gabriel Tamaș cel care a luat cuvântul și a vorbit despre colegul său, Marian Godină înainte de a pleca acasă.

„Marian e modest puțin. Are o minte de fier.”, a transmis Gabi Tamaș. De asemenea, a menționat faptul că Marian Godină este cu adevărat un sportiv în adevăratul sens al cuvântului.

Ce s-a întâmplat înainte ca Marian Godină și Gabriel Tamaș să intre la duel

Înainte ca duelul de eliminare să aibă loc, concurenții Survivor au votat. Și-au spus părerea cu privire la cei care trebuia să plece la jocuri pentru a vedea cine va pleca acasă în final.

„Chiar dacă inițial discutasem și aveam în minte să votez o cu totul altă persoană, nu-mi voi mai respecta decizia, având în vedere discuțiile de azi. Persoana este cea care nu a adus multe puncte, a atacat mulți oameni, își schimbă comportamentul, e o persoană în care nu am încredere.”, a spus Lucian înainte de a transmite cine merge la duel.

În cele din urmă, l-a ales pe Gabriel Tamaș și planurile au funcționat.

