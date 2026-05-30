Survivor, 30 mai 2026. Cine a câștigat colanul de Imunitate. Ce concurent a intrat direct în săptămâna finală

Luptă tensionată pentru ultimul colan de imunitate la Survivor România. Concurenții au dat totul pentru un loc în săptămâna finală, într-o confruntare plină de strategii și dueluri decisive.

Concurenții rămași în competiția Survivor se întrec pentru ultima dată pentru colanul de imunitate. Lupta este una grea și aprigă, iar toți își doresc un loc în săptămâna finală a competiției.

Cine a câștigat colanul de Imunitate

Adi Vasile a dat startul unei noi confruntări în săptămâna 21 de la Survivor România. După ce Ramona și Lucian au câștigat jocul căpitanilor și și-au format echipele, concurenții s-au întrecut pentru recompensa zilei. Victoria a venit de partea echipei lui Lucian, însă adevărata miză urma să apară în această seară: colanul de imunitate. Doar un singur concurent avea să reușească să îl obțină.

„Această zi va rămâne deja în urmă, toți sunt cu gândul la colanul de Imunitate! Se anunță o luptă cum nu s-a mai văzut pentru miza care poate schimba totul. Un concurent va câștiga, iar restul vor simți pericolul și vor trebui să se gândească cum pot scăpa de vot și de intrarea la lupta decisivă, de la Duel”, s-a anunțat înaintea jocului.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 21. Urmează ultimul Consiliu, înainte de săptămâna finală

Ce concurent a intrat direct în săptămâna finală

„Am o energie pozitivă și un vibe bun, sunt pregătită de joc”, a spus Andreea Munteanu, una dintre concurentele care nu a câștigat niciodată colanul de imunitate. În același timp, între Bibi și Lucian, dar și între Ramona și Bianca Giurcanu, au existat mai multe discuții aprinse legate de strategiile potrivite pentru această etapă a competiției.

Ajunși la joc, cei nouă concurenți au primit o veste importantă din partea lui Adi Vasile.

„Greul cu care ați devenit prieteni este aproape de final. Sunteți cei mai buni concurenți dintre toți cei care au început această competiție. Trebuie să vă spun că urmează ultimul Consiliu înainte de săptămâna finală. Sunt convins că fiecare se va mobiliza pentru jocul de Imunitate”, le-a transmis prezentatorul.

Concurenții au primit câte un bilețel numerotat de la 1 la 9. Norocosul cu numărul 9 a fost Cristian, care s-a calificat direct mai departe după prima confruntare. Bianca și Patricia au intrat în duel pentru numărul 1, apoi Bibi împotriva Ramonei, Gabi contra lui Lucian, iar Andreea împotriva lui Gigi.

Înainte de începerea jocului, Adi Vasile le-a explicat regulile concurenților.

„Ultimul joc de imunitate înainte de săptămâna finală a început cu Patricia și Bianca. Fiecare concurent a avut câte trei vieți”, a spus acesta.

Rând pe rând, concurenții s-au duelat până când au rămas fără vieți. Lupta a fost extrem de tensionată, iar unul dintre cele mai urmărite dueluri a fost cel dintre Gigi și Bibi. Deși a luptat până la capăt, Gigi a fost învins de Bibi.

În final, ultima confruntare s-a dat între Lucian și Andreea, iar colanul de imunitate a fost câștigat de Andreea, care și-a asigurat astfel locul în săptămâna finală a competiției.