Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor, 30 mai 2026. Cine a câștigat colanul de Imunitate. Ce concurent a intrat direct în săptămâna finală

Survivor, 30 mai 2026. Cine a câștigat colanul de Imunitate. Ce concurent a intrat direct în săptămâna finală

Luptă tensionată pentru ultimul colan de imunitate la Survivor România. Concurenții au dat totul pentru un loc în săptămâna finală, într-o confruntare plină de strategii și dueluri decisive.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 Mai 2026, 22:12 | Actualizat Sambata, 30 Mai 2026, 22:31
Galerie
Survivor, 30 mai 2026. Cine a câștigat colanul de Imunitate. Ce concurent a intrat direct în săptămâna finală | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurenții rămași în competiția Survivor se întrec pentru ultima dată pentru colanul de imunitate. Lupta este una grea și aprigă, iar toți își doresc un loc în săptămâna finală a competiției.

Cine a câștigat colanul de Imunitate

Adi Vasile a dat startul unei noi confruntări în săptămâna 21 de la Survivor România. După ce Ramona și Lucian au câștigat jocul căpitanilor și și-au format echipele, concurenții s-au întrecut pentru recompensa zilei. Victoria a venit de partea echipei lui Lucian, însă adevărata miză urma să apară în această seară: colanul de imunitate. Doar un singur concurent avea să reușească să îl obțină.

„Această zi va rămâne deja în urmă, toți sunt cu gândul la colanul de Imunitate! Se anunță o luptă cum nu s-a mai văzut pentru miza care poate schimba totul. Un concurent va câștiga, iar restul vor simți pericolul și vor trebui să se gândească cum pot scăpa de vot și de intrarea la lupta decisivă, de la Duel”, s-a anunțat înaintea jocului.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 21. Urmează ultimul Consiliu, înainte de săptămâna finală

Ce concurent a intrat direct în săptămâna finală

„Am o energie pozitivă și un vibe bun, sunt pregătită de joc”, a spus Andreea Munteanu, una dintre concurentele care nu a câștigat niciodată colanul de imunitate. În același timp, între Bibi și Lucian, dar și între Ramona și Bianca Giurcanu, au existat mai multe discuții aprinse legate de strategiile potrivite pentru această etapă a competiției.

Ajunși la joc, cei nouă concurenți au primit o veste importantă din partea lui Adi Vasile.

„Greul cu care ați devenit prieteni este aproape de final. Sunteți cei mai buni concurenți dintre toți cei care au început această competiție. Trebuie să vă spun că urmează ultimul Consiliu înainte de săptămâna finală. Sunt convins că fiecare se va mobiliza pentru jocul de Imunitate”, le-a transmis prezentatorul.

Concurenții au primit câte un bilețel numerotat de la 1 la 9. Norocosul cu numărul 9 a fost Cristian, care s-a calificat direct mai departe după prima confruntare. Bianca și Patricia au intrat în duel pentru numărul 1, apoi Bibi împotriva Ramonei, Gabi contra lui Lucian, iar Andreea împotriva lui Gigi.

Înainte de începerea jocului, Adi Vasile le-a explicat regulile concurenților.

„Ultimul joc de imunitate înainte de săptămâna finală a început cu Patricia și Bianca. Fiecare concurent a avut câte trei vieți”, a spus acesta.

Rând pe rând, concurenții s-au duelat până când au rămas fără vieți. Lupta a fost extrem de tensionată, iar unul dintre cele mai urmărite dueluri a fost cel dintre Gigi și Bibi. Deși a luptat până la capăt, Gigi a fost învins de Bibi.

+9
Mai multe fotografii

În final, ultima confruntare s-a dat între Lucian și Andreea, iar colanul de imunitate a fost câștigat de Andreea, care și-a asigurat astfel locul în săptămâna finală a competiției.

Calcule, strategii și o miză extrem de importantă, diseară, la Survivor: ”Urmează ultimul Consiliu, înainte de săptămâna...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Observatornews.ro Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10 Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10
Antena 3 Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
Comentarii


Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Calcule, strategii și o miză extrem de importantă, diseară, la Survivor: ”Urmează ultimul Consiliu, înainte de săptămâna finală!”
Calcule, strategii și o miză extrem de importantă, diseară, la Survivor: ”Urmează ultimul Consiliu, înainte...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Survivor, 29 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21. Ce miză a pus în joc Adi Vasile: „Sub cupolă...”
Survivor, 29 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21. Ce miză a pus în joc Adi...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x