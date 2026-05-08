O nouă săptămână, noi strategii puternice în tribul Los Niños, la Survivor: „Se dau de partea foștilor Faimoși să-și apere pielea”

Mai greu cu fiecare moment, mai dur cu fiecare etapă. Show-ul în care limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite ajunge la un nou prag: 18 săptămâni! Concurenții știu deja că pot fi oricând în pericol și că flacăra le-ar putea fi stinsă la o mică neatenție sau la o strategie din care au fost excluși.

Cu toate acestea, după Unificare, miza a crescut și toți vor să meargă până la capăt, să ajungă în marea finală a celui mai dur format de televiziune.

Eliminarea lui Patrice, în urma primului Duel în trei, a lăsat urme adânci în concurentele implicate.

„A început o săptămână mai diferită, nu o mai am alături de mine pe Patrice”, va povesti Bibi, realizând că în show nu este loc de prietenii și că orice plecare, trebuie privită ca un moment natural. Și Ramon va fi vizibil afectată de cele întâmplate: ”din păcate, a plecat Patrice, care era cea mai apropiată de mine din întreaga competiție”. Pot cele două fete să meargă mai departe și să o răzbune pe fosta lor colegă?

Extrem de vocală, în continuare, Ramona va face o analiză realistă a tribului din care face parte acum. ”Războinicii se dau de partea foștilor Faimoși să-și apere pielea”, va admite ea, realizând că cea mai bună soluție este câștigarea colanului de imunitate pentru a-ți asigura locul pe mai departe.

Ce urmează pe traseul din Republica Dominicană

Prima seară din această etapă va aduce și primele jocuri! ”Începe o nouă săptămână. Veți juca jocul căpitanilor, ultimii doi vor fi căpitanii celor două echipe”, le va spune Adi Vasile celor 12 eroi rămași în emisiune, când aceștia vor ajunge pe terenul de luptă.

Cine va câștiga dreptul de a-și face echipa? Cine va câștiga miza serii și va obține hrana atât de mult dorită? Vedem în doar câteva ore!

Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.