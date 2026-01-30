„O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Antena Căutare
Seara de vineri marchează startul weekend-ului, iar cel mai bun început este doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30, cu o nouă ediție din cel mai dur format de televiziune și singurul în care limitele umane sunt depășite – Survivor!

Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 11:30 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 11:35
Cele două triburi vin după o etapă marcată de discuții aprinse, misiuni secrete și două eliminări surprinzătoare. Acțiunea merge mai departe cu alte provocări de neratat!

După ce Boureanu a reușit să câștige Duelul de eliminare cu Roxana Condurache, în această seară, va spune că această probă l-a afectat mai tare decât s-ar fi așteptat: ”m-a marcat toată ziua, am fost foarte trist. Am simțit o energie foarte grea, foarte urâtă”.

Despre conflictele din trib și atmosfera încărcată, va comenta și Gabi Tamaș care va admite că totul pleacă de la cei doi centri de putere, Donca și Cristi: ”două orgolii foarte mari în această tabără”.

Nici la Războinici nu este foarte liniște, odată cu revenirea lui Beleț în trib. ”Nu o să le povestesc nimic”, va declara aceasta, când va realiza că ceilalți membrii ai echipei nu sunt deloc încântați de ceea ce el a făcut săptămâna trecută. În plus, aceștia consideră că Tamaș ar fi fost mult mai puternic pe traseu. ”Având în vedere că a pierdut toate meciurile în ultima perioadă, e greu să-l iei ca pe o piesă puternică pe Beleuț”, va comenta Adi Petre.

Jocul de Recompensă îi va aduce pe toți pe un nou traseu, unul spectaculos! ”O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, va spune Adi Vasile, înainte de fluierul de start. Ce miză vor avea concurenții și cine se va impune, rămâne de văzut.

Un moment îngrijorător va avea loc în tabăra roșie, după ce unul dintre concurenți va avea nevoie de intervenția urgentă a medicilor. Despre cine este vorba și ce-l va face pe unul dintre coechipieri să declare: ”chiar pare că s-a accidentat grav”, descoperim curând.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

