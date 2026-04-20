Olga Barcari a pierdut Duelul de eliminare și a ajuns în Exil, aseară, la Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență!

O nouă etapă a ajuns la sfârșit în jungla Dominicană, iar echipele au trăit emoții puternice, de la fericire, la dor, la teama eliminării și la surpriză. Competiția le oferă șansa să trăiască departe de viața cotidiană într-o locație care le-a devenit casă, de peste trei luni și jumătate.

Survivor continuă și ajunge vineri, de la ora 20:30, la momentul Unificării, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Recompensa serii a fost cea pentru Comunicare, iar lupta a fost una tensionată și la limită. Până la urmă, în premieră, s-au impus Faimoșii care au avut parte de una dintre cele mai frumoase ocazii – un apel vocal cu cei dragi. Lacrimi, râsete și cuvinte care le-au schimbat total starea înaintea Consiliului Tribal.

Acolo, Olga Barcari a devenit prima propusă la Duel, după un vot colectiv, iar Andreea Munteanu i s-a alăturat, după ce Gabi Tamaș și-a exprimat alegerea, ca deținător de colan de Imunitate personală. Lupta dintre fete a fost una cu o miză mare, iar cea pentru care flacăra s-a stins a fost Olga. Însă, drumul ei continuă, după ce a aflat că va merge în Exil, acolo unde l-a întâlnit pe Marian Godină.

Ediția Survivor de duminică seară a adus un super joc și un Duel pe cinste, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:39, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.0 puncte de rating şi 19.5% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.8 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.2 puncte de rating și 15.8% cotă de piață.

Articolul continuă după reclamă

La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.7 puncte de rating și 17.3% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.5 puncte de audiență și 16.6% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:31, peste 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.