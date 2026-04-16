Războinicii au avut parte de un moment emoționant după câștigarea probei

Concurenții de la Survivor România 2026 au câștigat pe drept șansa de a vorbi cu cei dragi. O recompensă pe care au meritat-o din plin.

Concurenții nu au lăsat nimic la voia întâmplării. Au dat tot ce au avut mai bun și au câștigat. Războinicii au fost cei care s-au bucurat de un moment mult așteptat, acela în care au putut să vorbească la telefon cu cei dragi, de acasă.

Atât familiile concurenților, cât și ei înșiși, au avut lacrimi în ochi, dar și puterea de a spune că dorul nu i-a părăsit.

Războinicii au savurat o băutură delicioasă și s-au bucurat de câștigarea probei

Nu e întâmplător faptul că Războinicii au reușit să câștige și această probă. Faptul că și-au putut suna oamenii dragi de acasă și au reușit să vorbească cu ei, au adus lacrimi în ochii telespectatorilor și nu numai.

Lucian a reușit să-i contacteze pe soția și fiul său, iar surprinderea a fost cu atât mai mare cu cât concurentul din tabăra Războinicilor a exclamat cu uimire că nu-și mai recunoaște copilul. Timpul în trib pare că trece astfel mult mai repede.

„Am revăzut-o pe soție, împreună cu copilul meu.”, a spus Lucian emoționat. Digi i-a oferit șansa de a vorbit și de a-i putea vedea pe cei dragi. Emoțiile nu au lipsit, ba din potrivă, au fost extrem de copleșitoare.

Concurenții din tribul Războinicilor s-au arătat mai fericiți ca oricând după câștigarea probei, asta pentru că au putut să vorbească cu cei de acasă. Lucian Popa, concurentul din tribul Războinicilor, a subliniat că abia așteaptă să-i revadă pe soție și copil. Cel mic nu-și mai dorește să meargă la tuns fără tatăl său. O informație care pentru unii poate părea banală, însă pentru Lucian reprezintă o emoție aparte.

„Te iubesc mult de tot.”, i-a transmis fiul lui Lucian Popa, concurent în tabăra Războinicilor. Lacrimile i-au năpădit atât pe micuț, cât și pe mama sa, iar Lucian s-a arătat mai emoționat ca niciodată.

Cele mai emoționante momente de sărbătoare trăite de concurenții Războinici

Deși Războinicii au dovedit că sunt extrem de puternici în cadrul probelor de la Survivor, atunci când a venit momentul să vorbească cu oamenii dragi de acasă, emoțiile nu au întârziat să apară.

Fiecare a avut șansa de a vorbi cu familia, iar Digi România le-a oferit acest privilegiu de care s-au bucurat fără doar și poate.

„Nu cred! E mami!”, a exclamat surprinsă Bianca din tabăra Războinicilor. Mesajul mamei sale i-a adus lacrimi în ochi, iar sfaturile sale au venit ca un cadou mult așteptat.

„Când am deschis telefonul și am văzut că este mami acolo, mi-a dat așa un șoc.”, a descris Bianca Stoica experiența sa după câștigarea probei de la Survivor România.