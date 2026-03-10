Războinicii s-au bucurat de o recompensă pe cinste, cu mâncare bună și mesaje primite de la cei dragi

Concurenții de la Survivor România 2026 din tribul Războinicilor s-au bucurat de un festin pe cinste după ce au câștigat recompensa.

Războinicii s-au bucurat au avut parte de o masă regească, așa cum își doreau de foarte multă vreme după ce au câștigat jocul pentru recompensă.

Concurenții din tribul Războinicilor, recompensă pe cinste asigurată de Digi România

Ei au primit șandvișuri, cartofi prăjiți, milkshake și prăjituri, dar bucuria a fost și mai mare când au aflat că îi așteaptă și mesaje de la cei dragi.

Digi le-a oferit oportunitatea să primească imagini și mesaje de la cei de acasă care îi susțin și îi iubesc, fiind copleșiți de emoții atunci când au citit rândurile adresate cu drag.

Concurenții din tribul Războnicilor au fost în culmea fericirii când au descoperit cele mai emoționante fotografii și mesaje care pe mulți dintre ei i-au făcut să plângă.

Ei au declarat că jocul de recompensă a meritat tot efortul, chiar dacă lupta a fost una strânsă și dificilă.

Andrei Beleuț, după ce a terminat primul de mâncat, a fost și primul care a citit mesajul primit de la familia lui. El a primit un mesaj de la părinții lui care i-au transmis că sunt mândrii de el și îl apreciază pentru efortul pe care îl depune în competiție, demonstrând mereu că este curajos și dedicat. Concurentul a primit poză cu mama, tatăl și sora lui.

„Mesajul primit de la mama mea, de la familie, a însemnat foarte mult pentru mine pentru că i-am simțit acolo toată dragostea ei”, a declarat Andrei.

Următorul care a beneficiat de recompensa pusă la bătaie de Digi a fost Adrian Kaan. El a primit mesaj de la soția lui care l-a încurajat și atașată a fost și o fotografie cu ea și fiica lor, lucru care l-a emoționat foarte tare pe Kaan.

„Am bușit în plâns instant. Îmi e super, super dor de ele. (...) Mi-a dat putere. (...) Fii-mea e totul meu, e lumina mea”, a declarat concurentul din tribul Războinicilor.

Rând pe rând, fiecare concurent s-a bucurat de câte un mesaj pe care l-a citit cu voce tare în fața colegilor de echipă, emoționați, cu lacrimi în ochi și inimile pline de bucurie că au aflat vești de la cei dragi.

Digi România le-a făcut o surpriză de proporții concurenților din tribul Războinicilor.

