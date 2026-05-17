Survivor, 17 mai 2026. Eliminare dureroasă în Republica Dominicană. Au curs multe lacrimi. Ce decizie uluitoare a luat Gabi Tamaș

Telespectatorii au avut parte de un Consiliul Tribal intens în săptămâna 19 de la Survivor România 2026. Doi concurenți foarte buni au intrat la duel, iar unul a fost nevoie să plece din competiție. Au curs multe lacrimi în Republica Dominicană, iar decizia lui Gabi Tamaș nu a fost văzută cu ochi buni.

După un joc de recompensă spectaculos, concurenții s-au retras în junglă. Câștigătorii s-au bucurat de un adevărat festin, în timp ce echipa lui Gabi Tamaș s-a gândit la noi strategii pentru Consiliul Tribal.

În ediția 57 de la Survivor România, de pe 17 mai 2026, publicul a fost luat prin surprindere de „lovitura” pe care Maria i-a dat-o lui Gabi Tamaș. Concurenta și-a folosit totemul, anulând votul acestuia.

Așadar, tânăra a făcut două nominalizări. Mișcarea ei l-a uluit pe concurent. Se pare că acesta nu se aștepta la o astfel de situație. De asemenea, Maria a ținut să-l voteze de două ori pe Lucian Popa la duel.

Primul votat la duel a fost chiar Lucian Popa. La Consiliul Tribal de astăzi, Gabi Tamaș a avut o misiune foarte importantă pentru că a câștigat colanul de imunitate. Acesta a mai trimis un concurent în luptă.

Decizia lui a surprins pe toată lumea. Concurentul l-a pus în pericol de eliminare pe Aris Eram. Vestea a stârnit o mulțime de reacții în rândul colegilor din Republica Dominicană. Mai mult, Bianca Giurcanu a izbucnit în lacrimi la aflarea anunțului.

„Mi-e foarte greu să-l văd în ipostaza asta! N-am putut să mă abțin. Am mare încredere în el că se va întoarce în trib”, a spus concurenta.

După o luptă strânsă, Aris Eram a fost nevoit să părăsească emisiune. Lucian Popa a câștigat duelul pe ultima sută de metri, motiv pentru care rămâne în competiția Survivor România 2026.

„Nu pot să merg înapoi! Sunt prea nervoasă, nu pot să cred! Rămân cei care nu aduc puncte și pleacă Aris, un jucător foarte bune. Trebuia să fie în finală!”, a dezvăluit Bibi cu lacrimi pe față.

„Dumnezeu mă vrea aici! Foarte strânsă a fost (n.r. competiția)”, a fost reacția lui Lucian Popa, după ce a obținut victoria.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur sau nu că plânge atâta lumea, dar înseamnă că m-am făcut plăcut. Nu știu de ce, dar chiar dacă par așa fericit, atunci când am pierdut nu mi-a venit să cred. Chiar nu mă așteptam la acest scenariu! Mă vedeam mai departe în această competiție, dar trebuie să-l aplaud pe Luci.

Merită să meargă mai departe, dar plec cu capul sus! Sunt fericit de parcursul meu aici. Mi se pare că toți care au ajuns până aici sunt niște oameni puternici. Mulțumesc că m-ați primit aici!”, a dezvăluit Aris Eram.

„Vreau să mă bucur de victoria pe care am obținut-o în această seară, restul o să mai discutăm în camp”, a mai adăugat Lucian Popa.

„Ce să vă transmit? Bravo! Ați ajuns foarte departe, trebuie să apreciați! După ploaie vine și un curcubeu! O să vă întoarceți la vreme bună”, a mai punctat Aris Eram după ce flacăra lui a fost stinsă.

