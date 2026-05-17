Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor, 17 mai 2026. Eliminare dureroasă în Republica Dominicană. Au curs multe lacrimi. Ce decizie uluitoare a luat Gabi Tamaș

Survivor, 17 mai 2026. Eliminare dureroasă în Republica Dominicană. Au curs multe lacrimi. Ce decizie uluitoare a luat Gabi Tamaș

Telespectatorii au avut parte de un Consiliul Tribal intens în săptămâna 19 de la Survivor România 2026. Doi concurenți foarte buni au intrat la duel, iar unul a fost nevoie să plece din competiție. Au curs multe lacrimi în Republica Dominicană, iar decizia lui Gabi Tamaș nu a fost văzută cu ochi buni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 23:45 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 23:47
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După un joc de recompensă spectaculos, concurenții s-au retras în junglă. Câștigătorii s-au bucurat de un adevărat festin, în timp ce echipa lui Gabi Tamaș s-a gândit la noi strategii pentru Consiliul Tribal.

În ediția 57 de la Survivor România, de pe 17 mai 2026, publicul a fost luat prin surprindere de „lovitura” pe care Maria i-a dat-o lui Gabi Tamaș. Concurenta și-a folosit totemul, anulând votul acestuia.

Citește și: Survivor, 16 mai 2026. Bianca Giurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a ținut cu greu pe picioare. Ce a pățit: „Așa rău?”

Așadar, tânăra a făcut două nominalizări. Mișcarea ei l-a uluit pe concurent. Se pare că acesta nu se aștepta la o astfel de situație. De asemenea, Maria a ținut să-l voteze de două ori pe Lucian Popa la duel.

Cine a fost eliminat de la Survivor România 2026. Au curs lacrimi în Republica Dominicană

Primul votat la duel a fost chiar Lucian Popa. La Consiliul Tribal de astăzi, Gabi Tamaș a avut o misiune foarte importantă pentru că a câștigat colanul de imunitate. Acesta a mai trimis un concurent în luptă.

Decizia lui a surprins pe toată lumea. Concurentul l-a pus în pericol de eliminare pe Aris Eram. Vestea a stârnit o mulțime de reacții în rândul colegilor din Republica Dominicană. Mai mult, Bianca Giurcanu a izbucnit în lacrimi la aflarea anunțului.

„Mi-e foarte greu să-l văd în ipostaza asta! N-am putut să mă abțin. Am mare încredere în el că se va întoarce în trib”, a spus concurenta.

După o luptă strânsă, Aris Eram a fost nevoit să părăsească emisiune. Lucian Popa a câștigat duelul pe ultima sută de metri, motiv pentru care rămâne în competiția Survivor România 2026.

„Nu pot să merg înapoi! Sunt prea nervoasă, nu pot să cred! Rămân cei care nu aduc puncte și pleacă Aris, un jucător foarte bune. Trebuia să fie în finală!”, a dezvăluit Bibi cu lacrimi pe față.

Citește și: Survivor, 15 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 19. Tensiuni în echipa pierzătoare

„Dumnezeu mă vrea aici! Foarte strânsă a fost (n.r. competiția)”, a fost reacția lui Lucian Popa, după ce a obținut victoria.

„În primul rând, nu știu dacă să mă bucur sau nu că plânge atâta lumea, dar înseamnă că m-am făcut plăcut. Nu știu de ce, dar chiar dacă par așa fericit, atunci când am pierdut nu mi-a venit să cred. Chiar nu mă așteptam la acest scenariu! Mă vedeam mai departe în această competiție, dar trebuie să-l aplaud pe Luci.

Merită să meargă mai departe, dar plec cu capul sus! Sunt fericit de parcursul meu aici. Mi se pare că toți care au ajuns până aici sunt niște oameni puternici. Mulțumesc că m-ați primit aici!”, a dezvăluit Aris Eram.

„Vreau să mă bucur de victoria pe care am obținut-o în această seară, restul o să mai discutăm în camp”, a mai adăugat Lucian Popa.

„Ce să vă transmit? Bravo! Ați ajuns foarte departe, trebuie să apreciați! După ploaie vine și un curcubeu! O să vă întoarceți la vreme bună”, a mai punctat Aris Eram după ce flacăra lui a fost stinsă.

Colaj cu Aris Eram și Lucian Popa la Survivor România 2026
+11
Mai multe fotografii

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor, 17 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Competiția a fost strânsă între cele două echipe...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Observatornews.ro Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal
Antena 3 Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 19. Aris Eram a fost eliminat din competiție. Cum a reacționat Bianca Giurcanu
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 19. Aris Eram a fost eliminat din competiție. Cum a reacționat Bianca Giurcanu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Survivor, 17 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Competiția a fost strânsă între cele două echipe
Survivor, 17 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Competiția a fost strânsă între cele două echipe
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut... Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
EXCLUSIV. În misiune cu ambulanța, pe tura de noapte:
EXCLUSIV. În misiune cu ambulanța, pe tura de noapte: "Cazurile sunt diferite, nu știm la ce să ne așteptăm" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x