Războinicii au câștigat jocul pentru Imunitate. Ediția de Survivor a fost lider de audiență! Urmează o eliminare de la Faimoși

O săptămână grea, atipică, încărcată de decizii neașteptate, misiuni secrete și discuții contradictorii.

Publicat: Duminica, 25 Ianuarie 2026, 10:36 | Actualizat Duminica, 25 Ianuarie 2026, 10:38
O etapă care a continuat să scoată la iveală că doar cei puternici atât fizic, cât și psihic, pot rezista în inima Republicii Dominicane și că motivațiile reale sunt cele care conduc oamenii până la punctul final. Survivor ajunge diseară la un nou punct critic, când flacăra se va stinge, iar, pentru tribul Faimoșilor. Show-ul nu poate fi ratat, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cu patru înfrângeri la activ, fără hrană și cu o dorință acută de a-și reveni dintr-o perioadă care i-a marcat îngrozitor, Războinicii au dat ultimele resure de energie pe terenul de joc în lupta pentru Imunitate. Știind că o eventuală victorie le-ar putea asigura dreptul la liniște în Consiliul Tribal, dar și șansa de a rămâne în formula actuală, ei au fost cei care au condus de la început și până la sfârșit, iar fluierul final i-a găsit îmbrățișați și fericiți.

De cealaltă parte, prima înfrângere după atâtea zile va fi egală cu o seară dificilă, în care strategiile vor atinge apogeul!

Ediția de aseară a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:00 – 23:00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 20.0% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 5.0 puncte de audiență și 18.4% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.3 puncte de rating și 17.1% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.4 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:08, aproape 1.4 milioane de telespectatori urmăreau lupta vitală a săptămânii!

Cu un trib vizibil împărțit în două grupuri total separate, Faimoșii trebuie să decidă în doar câteva ore cine va ajunge la Duelul de eliminare. Cu toate că victimele par clare din discuțiile actuale, până la deschiderea urnei de vot, nimic nu este decis. Tot atunci, Beleuț, câștigătorul surpriză al colanului de Imunitate personală va trebui să ofere un nume care să meargă la Duel. Va ține el cont de părerea noilor sau va face cum consideră că este mai bine?

Duel de eliminare surprinzător și o plecare abruptă din competiție

Un joc de provizii pe apă care va pune probleme unor concurenți. O miză importantă. Un consiliu în care lacrimile se vor îmbina cu reproșurile, iar discuțiile aprinse vor fi cele care fac diferența. Un duel de eliminare surprinzător și o plecare abruptă din competiție! Toate se pot vedea doar în cel mai dur format de televiziune, diseară!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 24 ianuarie 2026

Războinicii Survivor

