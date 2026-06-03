Maria Dumitru, fosta concurentă de la Survivor România 2026, ar fi pus capăt relației sale imediat după revenirea în țară. Schimbările făcute pe rețelele sociale au stârnit numeroase speculații.

Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor! Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit | Antena 1/Facebook

Maria Dumitru s-ar fi despărțit de iubit imediat după întoarcerea în România. Indiciile care au dat-o de gol pe fosta concurentă de la Survivor

Maria Dumitru, una dintre cele mai puternice și rezistente concurente de la Survivor România 2026, pare să traverseze o perioadă dificilă pe plan sentimental. Fosta membră a tribului Războinicilor ar fi pus capăt relației pe care o avea înainte de participarea în competiție.

Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor

Maria Dumitru, cunoscută și din trupa Los Ninos, a fost eliminată din competiție după ce a pierdut duelul împotriva lui Bibi și Ramona. Întoarsă în România, aceasta a fost întâmpinată cu entuziasm de prieteni și de partenerul său, semn că lucrurile păreau să meargă bine între ei.

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Imediat după eliminare, ajunsă în camera de hotel, Maria și-a sunat iubitul și i-a povestit prin ce a trecut în Republica Dominicană.

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„Ramona cu Bibi. Am ajuns acum la hotel, sunt șocată de tot ce se întâmplă. Am râs, am plâns, n-am știut să vorbesc la ceremonie, sunt calmă. Cât de dor îmi era de fața ta. Nu îmi vine să cred că vorbesc cu tine! Totul a fost greu: ploaie, frig, să te înțelegi cu toți oamenii, bârfă, ceva rău, n-ai lumină, n-ai mâncare”, i-a mărturisit Maria după eliminare.

Ulterior, la revenirea în țară, fosta concurentă a fost întâmpinată cu un buchet impresionant de trandafiri și s-a bucurat de revederea cu cei apropiați. Imaginile au fost difuzate în emisiunea „După Survivor”, disponibilă în AntenaPLAY.

Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit

În ediția din 24 mai, Maria Dumitru a fost nominalizată de Lucian, deținătorul colanului de imunitate, pentru a intra la duel cu Ramona și Bibi, cele două concurente aflate la egalitate de voturi. În urma confruntării, Maria a fost eliminată, iar flacăra sa a fost stinsă.

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Totuși, la scurt timp după revenirea în România, fanii au observat mai multe schimbări în activitatea sa online. Maria și-a actualizat statutul de pe Facebook la „singură” și a șters de pe rețelele sociale toate fotografiile în care apărea alături de iubitul său.

Pentru mulți dintre urmăritorii săi, aceste gesturi reprezintă un indiciu clar că relația s-a încheiat. Cu toate acestea, Maria Dumitru nu a făcut până în prezent nicio declarație oficială despre presupusa despărțire, iar motivele care ar fi dus la ruptura dintre cei doi rămân necunoscute.