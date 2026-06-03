Antena Căutare
Home Survivor Stiri Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit

Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit

Maria Dumitru, fosta concurentă de la Survivor România 2026, ar fi pus capăt relației sale imediat după revenirea în țară. Schimbările făcute pe rețelele sociale au stârnit numeroase speculații.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 16:30 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 16:32
Galerie
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor! Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit | Antena 1/Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Maria Dumitru s-ar fi despărțit de iubit imediat după întoarcerea în România. Indiciile care au dat-o de gol pe fosta concurentă de la Survivor

Maria Dumitru, una dintre cele mai puternice și rezistente concurente de la Survivor România 2026, pare să traverseze o perioadă dificilă pe plan sentimental. Fosta membră a tribului Războinicilor ar fi pus capăt relației pe care o avea înainte de participarea în competiție.

Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor

Maria Dumitru, cunoscută și din trupa Los Ninos, a fost eliminată din competiție după ce a pierdut duelul împotriva lui Bibi și Ramona. Întoarsă în România, aceasta a fost întâmpinată cu entuziasm de prieteni și de partenerul său, semn că lucrurile păreau să meargă bine între ei.

Articolul continuă după reclamă

Imediat după eliminare, ajunsă în camera de hotel, Maria și-a sunat iubitul și i-a povestit prin ce a trecut în Republica Dominicană.

Citește și: Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor

„Ramona cu Bibi. Am ajuns acum la hotel, sunt șocată de tot ce se întâmplă. Am râs, am plâns, n-am știut să vorbesc la ceremonie, sunt calmă. Cât de dor îmi era de fața ta. Nu îmi vine să cred că vorbesc cu tine! Totul a fost greu: ploaie, frig, să te înțelegi cu toți oamenii, bârfă, ceva rău, n-ai lumină, n-ai mâncare”, i-a mărturisit Maria după eliminare.

Ulterior, la revenirea în țară, fosta concurentă a fost întâmpinată cu un buchet impresionant de trandafiri și s-a bucurat de revederea cu cei apropiați. Imaginile au fost difuzate în emisiunea „După Survivor”, disponibilă în AntenaPLAY.

Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit

În ediția din 24 mai, Maria Dumitru a fost nominalizată de Lucian, deținătorul colanului de imunitate, pentru a intra la duel cu Ramona și Bibi, cele două concurente aflate la egalitate de voturi. În urma confruntării, Maria a fost eliminată, iar flacăra sa a fost stinsă.

Citește și: Ce a făcut Maria Dumitru imediat după ce a părăsit competiția Survivor: „Cine a îndrăznit să mi te elimine?”

Totuși, la scurt timp după revenirea în România, fanii au observat mai multe schimbări în activitatea sa online. Maria și-a actualizat statutul de pe Facebook la „singură” și a șters de pe rețelele sociale toate fotografiile în care apărea alături de iubitul său.

+6
Mai multe fotografii

Pentru mulți dintre urmăritorii săi, aceste gesturi reprezintă un indiciu clar că relația s-a încheiat. Cu toate acestea, Maria Dumitru nu a făcut până în prezent nicio declarație oficială despre presupusa despărțire, iar motivele care ar fi dus la ruptura dintre cei doi rămân necunoscute.

Gigi Burger, adevărul despre Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre el după ce a ajuns în România de la Survivor...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se întâmplă cu spitalul pe care îl construieşte Ion Ţiriac, în locul său de suflet din România. Investiţie uriaşă Ce se întâmplă cu spitalul pe care îl construieşte Ion Ţiriac, în locul său de suflet din România. Investiţie uriaşă
Observatornews.ro Românii se mută de la oraş la ţară. Judeţul în care s-a dublat numărul caselor în construcţie Românii se mută de la oraş la ţară. Judeţul în care s-a dublat numărul caselor în construcţie
Antena 3 Strada care este atât de înclinată încât oamenii își iau încălțăminte cu crampoane sau se leagă de stâlpi ca să ajungă acasă Strada care este atât de înclinată încât oamenii își iau încălțăminte cu crampoane sau se leagă de stâlpi ca să ajungă acasă
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Gigi Burger, adevărul despre Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre el după ce a ajuns în România de la Survivor
Gigi Burger, adevărul despre Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre el după ce a ajuns în România de la Survivor
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Cum arată iubita lui Gigi Burger. Revedere emoționantă la aeroport după eliminarea concurentului de la Survivor 2026
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Andrei Rotaru de la Insula Iubirii își caută iubită! A dat-o uitării pe Cristina Petre
Andrei Rotaru de la Insula Iubirii își caută iubită! A dat-o uitării pe Cristina Petre Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Strada care este atât de înclinată încât oamenii își iau încălțăminte cu crampoane sau se leagă de stâlpi ca să ajungă acasă
Strada care este atât de înclinată încât oamenii își iau încălțăminte cu crampoane sau se leagă de... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Negocieri tensionate la Cotroceni! PNL nu va vota un Guvern Eugen Tomac în care s-ar regăsi politicieni apropiați PSD
Negocieri tensionate la Cotroceni! PNL nu va vota un Guvern Eugen Tomac în care s-ar regăsi politicieni apropiați PSD BZI
Pedeapsa pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile: o zi fără permis, pentru fiecare 50 de lei datorați
Pedeapsa pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile: o zi fără permis, pentru fiecare 50 de lei datorați Jurnalul
Prima reacție a lui Rareș Cojoc după ce a fost surprins alături de o tânără din lumea modei
Prima reacție a lui Rareș Cojoc după ce a fost surprins alături de o tânără din lumea modei Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Românii se mută de la oraş la ţară. Judeţul în care s-a dublat numărul caselor în construcţie
Românii se mută de la oraş la ţară. Judeţul în care s-a dublat numărul caselor în construcţie Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x