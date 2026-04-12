Survivor, 12 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după duel și ce anunț complet neașteptat a făcut Adi Vasile

Un concurent a fost eliminat de la Survivor în ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, dar apoi Adi Vasile a făcut un anunț complet neașteptat.

În ediția de duminică, 12 aprilie 2026, a emisiunii Survivor, cele două triburi s-au întâlnit și s-au confruntat la proba pentru recompense de comunicare, ce le-a oferit învingătorilor șansa de primi mesaje de la cei dragi de acaasă. Și de data aceasta, concurenții și-au depășit limitele pentru a obține miza uriașă pusă la bătaie de Adi Vasile.

Ulterior, doi concurenți au intrat la duel și cel care a pierdut a fost eliminat, dar Adi Vasile a dat apoi vestea cea mare.

În ediția 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, cele două triburi s-au întrecut la un joc de recompensă cu o miză importantă. Pe lângă masa de Paște oferită de Adi Vasile, la joc s-a pus la bătaie o recompensă de comunicare și șansa de a primi astfel mesaje de la cei dragi.

Războinicii au avut o zi bună și au trăit momente emoționante în timp ce au auzit vocile celor dragi și au savurat o masă copioasă.

A urmat apoi Consiliul Tribal, ce a decis ce concurenți intră la duel, în ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor.

„Bun venit în Consiliul Tribal, locul unde se pecetluiește soarta fiecărui concurent, la Survivor. Așa cum v-am anunțat la începutul săptămânii, momentul unificării celor două triburi se apropie cu pași repezi. În această seară, la final, porțile exilului se vor deschide pentru concurenții care vor pierde duelul. Ei vor rămâne acolo până la momentul unificării. Astăzi vom afla numerele primului concurent care va merge în exil și va rămâne acolo până la momentul unificării, atunci când se va lupta pentru o nouă șansă la Survivor. Niciun concurent nu știe și nu va afla nimic despre acest lucru până la momentul unificării”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile, în ediția din 12 aprilie 2026.

Au fost numeroase discuții aprinse în tribul Faimoșilor și apoi a urmat momentul în care membrii tribului au votat pe cine trimit la duel. Astfel, Marian și Andreea s-au confruntat pe un traseu dificil, plin de obstacole, pentru șansa de a rămâne în Republica Dominicană. Prima care a reușit să marcheze un punct a fost chiar Andreea, care a părut extrem de determinată să câștige această întrecere. Al doilea punct a fost marcat tot de ea, în timp ce Marian Godină a avut zero puncte.

Marian Godină a fost eliminat și acesta a fost momentul în care concurentul și-a cerut iertare pentru situațiile în care au fost tensiuni și a spus cuvinte de laudă la adresa colegilor de trib.

„Pentru moment, aventura ta la Survivor se încheie acum! Poți să îți iei la revedere!”, a zis Adi Vasile.

Concurentul a aflat ulterior că a primit o a doua șansă și că va fi nevoit să petreacă timp pe insula exilului: „Acolo va trebui să supraviețuiești în condiții foarte grele și cu resurse foarte puține”.

„Cred că voi avea nevoie de o perioadă de liniște, faptul că voi fi singur mă va ajuta să îmi limpezesc gândurile. Vă mulțumesc pentru această șansă!”, a zis concurentul.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.