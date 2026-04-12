Survivor, 12 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă și ce surprize a pregătit Adi Vasile pentru triburi

Faimoșii și Războinicii s-au întrecut pentru o recompensă de comunicare! Descoperă cine a câștigat, în ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Aprilie 2026, 21:25 | Actualizat Duminica, 12 Aprilie 2026, 21:35

În ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, Faimoșii și Războinicii din Republica Dominicană s-au întrecut la un joc, miza fiind o recompensă de comunicare.

„Pentru concurenți voi pregăti ceva special, să îi facă să simtă cu adevărat spiritul sărbătorilor Pascale”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile la începutul emisiunii, în ediția 42 din data„ de 12 aprilie 2026.

Dacă data trecută Faimoșii s-au bucurat să câștige recompensa, ce a constat într-o masă copioasă și o sesiune de distracție alături de delfini, iată că Războinicii duc lipsa mâncării gustoase, așa că și-au propus să câștige jocul de recompensă. Înainte de a afla despre ce recompensă este vorbă, Adi Vasile a pregătit concurenților o surpriză de zile mari, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„În această zi specială, în care lumina Paștelui ne însoțește, concurenții s-au pregătit intens pentru ceea ce urmează, însă ei nu știu că îi așteaptă un moment cu totul aparte: o masă specială de Paște! Pentru prima dată vor mânca unii cu alții, fără să ma țină cont că sunt Răaboinici sau Faimoși, ci ca o adevărată familie Survivor. Abia aștept să le surprind emoțiile, pentru că ziua va continua apoi cu o nouă provocare pe traseu”, a mărturisit prezentatorul Survivor.

Astfel, cele două triburi s-au întâlnit la o imensă masă plină de bucate alese, pregătite special cu ocazia Paștelui.

„Survivorul este plin de surprize”, a fost Gabi Tamaș.

„Chiar nu mă așteptam la așa surpriză”, a completat Gigi Nicolae.

Așa cum era de așteptat, toți s-au bucurat din plin, rivalitățile au fost date uitării pe moment și atmosfera festivă i-a dus pe toți cu gândul către casă și cei dragi. Totuși, gândul la cei dragi nu s-a terminat aici, căci jocul de recompensă este menit să aducă învingătorii mai aproape de familiile lor!

„Recompensa de astăzi este o recompensă care să vină și să completeze ideea de Paște, așa că recompensa de astăzi este despre comunicare! Aveți și sanvișuri, cartofi prăjiți, carrot cake și un milkshake”, a fost vestea ce i-a bucurat pe toți cei prezenți.

Așa cum era de așteptat, dorința de a vedea mesajul video de la cei dragi a reprezentat o miză uriașă pentru toți. Iată care au fost și indicațiile:

„Urmează să vă luptați pe următorul traseu: imediat după start urmează un obstacol pe care vă veți cățăra. Urmează o platformă lungă și ușor instabilă, după care vă veți cățăra pe următorul obstacol. Trecând mai departe vă veți cățăra pe o plasă, vă veți târî fix înainte de partea finală, acolo unde aveți cerculețe și unde scopul este clar. Va trebui să dărâmați toate acele triunghiuri din fața voastră. Acela dintre voi care realizează primul acest lucru și astăzi, pentru comunicare, pentru a-i vedea pe cei dragi, luptați până la 5!”, a mai zis Adi Vasile, în ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor.

După ce și-au făcut strategiile, concurenții au decis în ce formulă vor intra pe traseu.

Prima rundă a jocului de recompensă a fost jucată între Alberto și Aris, punctul fiind adus de tribul Războinicilor. Au urmat Andreea și Maria, iar punctul al doilea a mers tot la tribul albastru. Gigi Nicolae s-a întrecut cu Gabi Tamaș, acesta din urmă reușind să marcheze un punct pentru tribul său. La final, jocul de recompensă a fost câștigat de Războinici. Așa cum era de așteptat, bucuria a fost una imensă și toți au fost copleșiți de fericire și emoții.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
