Survivor, 19 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Prin ce probă dificilă au trecut Războinicii și Faimoșii

După o victorie răsunătoare a Războinicilor la jocul de imunitate, cele două echipe s-au întâlnit din nou pentru o nouă confruntare. Însă ziua precedentă nu s-a încheiat fără incidente.

Patrice, din echipa Războinicilor, s-a accidentat la picior în timpul duelului cu Faimoșii. Durerile tot mai mari au început să-și spună cuvântul, iar starea ei a devenit vizibil afectată. Colegii din trib i-au fost alături și au încercat să-i ridice moralul. De cealaltă parte, Faimoșii au încercat să-și pună la punct strategiile de luptă înainte de începerea jocului.

Survivor, 19 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă

Faimoșii și Războinicii s-au întâlnit pentru cel de-al treilea joc al săptămânii. Războinicii aveau deja primele două jocuri câștigate — recompensa și imunitatea — iar astăzi au avut ocazia să încheie o săptămână perfectă. Pentru Faimoși, perioada este una complicată, iar unul dintre ei ar putea părăsi echipa în seara aceasta la Consiliu.

Recompensa de la jocul de astăzi a constat în mâncare și comunicare. Aceasta a inclus sandwich-uri, cartofi prăjiți, cheesecake și un milkshake de ciocolată. Sunt săptămâni de când concurenții nu au mai auzit vocea celor dragi.

Dorul apasă mai mult decât orice traseu, iar uneori câteva cuvinte pot schimba totul. La capătul traseului nu i-a așteptat doar o recompensă în competiție, ci și o voce de acasă. Câștigătorii au avut ocazia să vorbească la telefon cu familia.

Prin ce probă dificilă au trecut Războinicii și Faimoșii

Jocul de recompensă s-a desfășurat fără Bianca, de la Faimoși, și fără Patrice, din echipa Războinicilor. Adi Vasile a explicat în ce constă traseul:

„Veți pleca de pe mal, veți sări în apă până pe ponton, veți parcurge câteva obstacole, apoi veți ajunge la o bârnă pe care ați mai întâlnit-o. Trebuie să fiți foarte atenți să nu cădeți în apă. Vă veți întoarce pe mal, veți traversa o plasă comună, iar la final, odată ajunși, va trebui să aruncați cu inele până doborâți cele șase mingi. Pentru punctul final, va trebui să înscrieți un coș, ca la baschet. Primul care reușește aduce punctul echipei. Astăzi se joacă până la cinci.”

Concurenții s-au strâns apoi pentru a-și face strategiile de luptă. După stabilirea acestora, competiția a început. Prima confruntare a fost între Aris și Lucian, iar Aris a adus primul punct pentru echipa Faimoșilor. Maria, de la Războinici, și Olga, de la Faimoși, s-au duelat în următoarea rundă, iar Olga a reușit să aducă al doilea punct pentru echipa sa, apropiindu-i și mai mult de victorie.

În cea de-a treia confruntare, Războinicii au reușit să obțină primul lor punct. Rând pe rând, concurenții s-au duelat într-o competiție strânsă. În final, Faimoșii au fost cei care au câștigat recompensa și șansa de a comunica cu cei dragi. Este pentru prima dată în acest sezon când Faimoșii câștigă recompensa pentru comunicare.

După victorie, concurenții din echipa Faimoșilor au mers în „colțul Digi” pentru a se bucura de mâncare și de momentele speciale oferite de apelurile telefonice. În timp ce ei au sărbătorit, Războinicii s-au întors pe insulă.

Cristian a fost primul care a vorbit la telefon cu fiica sa, Ioana. Andreea a avut un apel cu sora sa, Adelina, ocazie cu care a dezvăluit și planuri legate de nunta sa, spunând că și-ar dori ca aceasta să aibă loc chiar anul acesta.

Aris a vorbit cu sora sa, Alexia, iar Gabriel Tamaș a primit vești de acasă de la soția sa, Ioana. Olga a discutat cu prietena sa, Rodica. Momentele emoționante i-au făcut pe Faimoși să-și arate latura sensibilă și să se încarce cu energie pentru următoarele probe din competiție.

