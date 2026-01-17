Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Totul sau nimic în lupta pentru Imunitate

Cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.

Survivor 2026 liveblog, 17 ianuarie

20:00

Continuă lupta pentru supraviețuire dintre Faimoși și Războinici! Cele două echipe vor să meargă mai departe, fără să mai ajungă la Consiliu și, implicit, la Duel, însă doar pentru una este posibil. Cine va învinge? Se va repeta scenariul din prima săptămână sau se vor schimba lucrurile?

16:45

O accidentare neașteptată a Nabei Salem. Faimoasa fost nevoită să părăsească terenul și să plece direct la spital, pe targă, pentru îngrijiri medicale. Care este starea ei, ce a pățit la spate și cât va dura să-și revină, urmează să descoperim.

14:30

Ieri, miza a fost una importantă – un kit pentru pescuit, dar și câțiva pești, care ar fi putut rezolva problema foamei resimțite încă din primele zile în Republica Dominicană. Lupta a fost una acerbă, scorul ajungând, la un moment dat, chiar și la 8 la 8. Cu toate acestea, la best of, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu au obținut două puncte vitale pentru Faimoși și au adus victoria, cu 10 la 8.

10:15

Faimoșii intră azi pe traseu contra Războinicilor în lupta pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00!

​Survivor 2026 liveblog, 16 ianuarie

23:30

O ediție intensă, plină de răsturnări de situație! Totul a fost la limită, însă Faimoșii au reușit să câștige jocul pentru Recompensă. Iată ce s-a întâmplat:

Gabi Tamaș este rănit de un bambus uriaș, iar acoperișul se dărâmă

Lupta lui Gabi Tamaș cu un crab! Un moment care i-a speriat pe Faimoși

Naba Salem, accidentată la Survivor în plină luptă pentru marea recompensă

Totul sau nimic la Survivor! Triburile luptă până la epuizare pentru recompensa salvatoare



Suspans maxim la Survivor! Recompensa se joacă la Best Of între Faimoși și Războinici

Tensiuni după joc! Bucurie la Faimoși, frustrare în tabăra Războinicilor

Eșec dureros pentru Războinici! Ploaia le agravează situația din tabără

20:30

Începe show-ul suprem al supraviețuirii! O accidentare puternică va marca provocarea serii. Despre cine este vorba și ce se va întâmpla? Momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial de Youtube al emisiunii!

17:30

13:15

În tabăra Faimoșilor, problemele persistă, după ce ”casa” lor nu a rezistat deloc în primele zile. Deși concurenții vor continua să caute cele mai bune soluții, se pare că încă nu o vor găsi pe cea optimă.

11:20

Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.