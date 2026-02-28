Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite

Survivor. Faimoși vs Războinici continuă cu o săptămână încărcată de momente importante. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 11:30 | Actualizat Sambata, 28 Februarie 2026, 12:20
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8 | Antena 1

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

​Survivor 2026 liveblog, 28 februarie

  • 12:20

Cine va câștiga? Cine va ajunge la lupta pentru Imunitate personală? Dar și cum se vor așeza lucrurile în interiorul echipelor, vedem în această seară.

Articolul continuă după reclamă
  • 11:00

În doar câteva ore, când triburile revin pe traseu pentru lupta vitală – cea pentru Imunitate. Dacă în ultimele dăți, victoriile la acest joc s-au împărțit, acum fiecare vrea să obțină totemul și să-și asigure liniștea și un Consiliu fără griji.

  • 10:30

Siguri pe ei după cele trei victorii consecutive, Faimoșii erau convinși că au strategia câștigătoare pentru a continua seria excelentă. De cealaltă parte, Războinicii au discutat și au învățat din greșelile ultimei săptămâni pentru a-și reveni și a demonstra că au potențialul necesar de a învinge.

  • 10:00

Pentru a treia oară în sezon, jocul a ajuns la egalitate, 9-9 și la ștafetă. Bianca și Alberto au fost aleși pentru a reprezenta echipa albastră și cei doi au confirmat, reușind să-i bată pe Gabi Tamaș și Bianca Giurcanu.

  • 09:13

Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor. Faimoși vs Războinici.

Aventura continuă diseară și mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu ediții de senzație care vor aduce răsturnări de situație și multe limite depășite.

​Survivor 2026 liveblog, 27 februarie

  • 23:30

Iată cele mai importante momente din episodul de Survivor de vineri, 27 februarie!

Cristian Boureanu o surprinde plăcut pe Andreea Munteanu: „Apreciez!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dezamăgire în tribul Faimoșilor. Bianca Giurcanu: „Am rămas cu gaura de gogoașă!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Piscină, gogoși și voie bună! Ce își dorește Bianca Stoica să-i ofere lui Aris Eram

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Naba, afectată de dureri de spate. Aris Eram: „Plângea!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gabi Tamaș, mai nervos ca niciodată! Ce i-a reproșat lui Adrian Kaan

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Revenire spectaculoasă la jocul pentru recompensă: „Ne-am ridicat de jos!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ce constă miza de la provocarea pentru recompensă de la Survivor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Războinicii, obligați să schimbe tactica: ”S-au mutat pionii pe tablă!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

  • 20:30

Show-ul suprem al supraviețuirii a început!

Urmărește momentele-cheie din Survivor, disponibile pe canalul oficial de Youtube al emisiunii!

  • 17:00

Alătură-te comunității Survivor pe rețelele sociale!

Pagina oficială de Instagram a show-ului este aici.

Pagina oficială de TikTok a show-ului este aici.

Pagina oficială de Facebook a show-ului este aici.

În plus, episoadele integrale ale show-ului tău favorit se văd în AntenaPLAY!

  • 16:30

Au mai rămas 4 ore până la noul episod de Survivor. Lupta preferată a românilor a va reveni cu o ediție incendiară!

  • 13:00

Se anunță o nouă ediție Survivor puternică, în care jocul va avea o miză importantă, iar triburile o dorință majoră de a se impune! Nu rata!

  • 11:20

După ce l-a eliminat pe Adi Petre, Lucian va comenta evoluția jocului de etapa trecută și va menționa că: ”am luptat cât am putut eu de bine”. Totodată, Războinicul va recunoaște că această plecare este una negativă pentru trib: ”Îmi pare rău că l-am pierdut pe Adi, mi-a plăcut foarte mult caracterul lui”.

  • 11:00

În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă! Naba va continua să acuze durerile de spate, lucru remarcat și de colegi. „Naba este într-o durere continuă. Spunea cineva că s-a trezit plângând”, va specifica Cristi Boureanu, completat de Patricia care consideră că Naba trebuie să fie mai atentă la durerile pe care le resimte: „trebuie să se gândească la ea și apoi la noi”.

Nici Gabi Tamaș nu va fi ferit de probleme, acesta având încă efecte de la o căzătură de la joc, care-l va trimite la recuperare medicală. Cum se vor simți cei doi diseară, urmează să aflăm.

  • 10:30

Războinicii sunt convinși că trebuie să facă schimbări în strategii, dar și să se țină de ele, nu să le mai piardă pe parcurs, pentru a-și reveni din ciclul de trei înfrângeri consecutive. ”Dacă ne dau iar cu terenul în cap, ne ducem spre o ușoară dezbinare”. Pot ei să-și revină cu adevărat și să demonstreze că mai sunt o echipă?

„Suntem într-o nouă partidă de șah, s-au mutat pionii pe tablă. Au plecat și turele și nebunii”, va fi comentariul făcut de CAV când va discuta despre structura tribului său. Să aibă el dreptate și să fi apărut noi caractere care impactează ce se întâmplă acum cu Războinicii?

  • 10:00

Doar câteva ore rămase până când întrebările își vor găsi răspuns și până când Adi Vasile va da fluierul într-o nouă etapă importantă! Urmează să aflăm și care va fi miza serii, dar și cine se va impune în primul joc!

Cum arată apartamentul de lux de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Cât plătește c...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Antena 3 Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
La Survivor începe o nouă săptămână încărcată de provocări: „suntem într-o nouă partidă de șah”. Ce aduce ediția de azi
La Survivor începe o nouă săptămână încărcată de provocări: „suntem într-o nouă partidă de șah”. Ce...
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri Catine.ro
Adi Petre, prima apariție televizată după eliminarea de la Survivor 2026. Ce detalii a scos la iveală: „Eu am cerut”
Adi Petre, prima apariție televizată după eliminarea de la Survivor 2026. Ce detalii a scos la iveală: „Eu am...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de 1,5 milioane de euro
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline:
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare HelloTaste.ro
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026
Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026 Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x