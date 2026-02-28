Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite

Survivor. Faimoși vs Războinici continuă cu o săptămână încărcată de momente importante. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

​Survivor 2026 liveblog, 28 februarie

12:20

Cine va câștiga? Cine va ajunge la lupta pentru Imunitate personală? Dar și cum se vor așeza lucrurile în interiorul echipelor, vedem în această seară.

11:00

În doar câteva ore, când triburile revin pe traseu pentru lupta vitală – cea pentru Imunitate. Dacă în ultimele dăți, victoriile la acest joc s-au împărțit, acum fiecare vrea să obțină totemul și să-și asigure liniștea și un Consiliu fără griji.

10:30

Siguri pe ei după cele trei victorii consecutive, Faimoșii erau convinși că au strategia câștigătoare pentru a continua seria excelentă. De cealaltă parte, Războinicii au discutat și au învățat din greșelile ultimei săptămâni pentru a-și reveni și a demonstra că au potențialul necesar de a învinge.

10:00

Pentru a treia oară în sezon, jocul a ajuns la egalitate, 9-9 și la ștafetă. Bianca și Alberto au fost aleși pentru a reprezenta echipa albastră și cei doi au confirmat, reușind să-i bată pe Gabi Tamaș și Bianca Giurcanu.

09:13

Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor. Faimoși vs Războinici.

​Survivor 2026 liveblog, 27 februarie

23:30

Iată cele mai importante momente din episodul de Survivor de vineri, 27 februarie!

Cristian Boureanu o surprinde plăcut pe Andreea Munteanu: „Apreciez!”

Dezamăgire în tribul Faimoșilor. Bianca Giurcanu: „Am rămas cu gaura de gogoașă!”

Piscină, gogoși și voie bună! Ce își dorește Bianca Stoica să-i ofere lui Aris Eram

Naba, afectată de dureri de spate. Aris Eram: „Plângea!”

Gabi Tamaș, mai nervos ca niciodată! Ce i-a reproșat lui Adrian Kaan

Revenire spectaculoasă la jocul pentru recompensă: „Ne-am ridicat de jos!”

În ce constă miza de la provocarea pentru recompensă de la Survivor

Războinicii, obligați să schimbe tactica: ”S-au mutat pionii pe tablă!”

20:30

Show-ul suprem al supraviețuirii a început!

17:00

16:30

13:00

11:20

După ce l-a eliminat pe Adi Petre, Lucian va comenta evoluția jocului de etapa trecută și va menționa că: ”am luptat cât am putut eu de bine”. Totodată, Războinicul va recunoaște că această plecare este una negativă pentru trib: ”Îmi pare rău că l-am pierdut pe Adi, mi-a plăcut foarte mult caracterul lui”.

11:00

În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă! Naba va continua să acuze durerile de spate, lucru remarcat și de colegi. „Naba este într-o durere continuă. Spunea cineva că s-a trezit plângând”, va specifica Cristi Boureanu, completat de Patricia care consideră că Naba trebuie să fie mai atentă la durerile pe care le resimte: „trebuie să se gândească la ea și apoi la noi”.

Nici Gabi Tamaș nu va fi ferit de probleme, acesta având încă efecte de la o căzătură de la joc, care-l va trimite la recuperare medicală. Cum se vor simți cei doi diseară, urmează să aflăm.

10:30

Războinicii sunt convinși că trebuie să facă schimbări în strategii, dar și să se țină de ele, nu să le mai piardă pe parcurs, pentru a-și reveni din ciclul de trei înfrângeri consecutive. ”Dacă ne dau iar cu terenul în cap, ne ducem spre o ușoară dezbinare”. Pot ei să-și revină cu adevărat și să demonstreze că mai sunt o echipă?

„Suntem într-o nouă partidă de șah, s-au mutat pionii pe tablă. Au plecat și turele și nebunii”, va fi comentariul făcut de CAV când va discuta despre structura tribului său. Să aibă el dreptate și să fi apărut noi caractere care impactează ce se întâmplă acum cu Războinicii?

10:00

Doar câteva ore rămase până când întrebările își vor găsi răspuns și până când Adi Vasile va da fluierul într-o nouă etapă importantă! Urmează să aflăm și care va fi miza serii, dar și cine se va impune în primul joc!