Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Viața în Survivor devine tot mai dificilă, însă motivația concurenților este tot mai mare

Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Viața în Survivor devine tot mai dificilă, însă motivația concurenților este tot mai mare

Cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 12:32 | Actualizat Duminica, 18 Ianuarie 2026, 12:33
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Momentele-cheie sunt aici | Antena 1

Survivor 2026 liveblog, 18 ianurie

  • 12:30

După ce obținuseră kitul de pescuit și câțiva pești care au făcut ca zilele lor să fie mai bune, Faimoșii au intrat pe traseu cu mult chef de viață și cu gândul de a continua seria bună. Deși au fost conduși după primele runde, au demonstrat că sunt o echipă și au obținut o revenire de senzație. Cu două ture finale câștigate de Tamaș și Patricia Vizitiu, tribul roșu s-a impus cu 10 la 8 și a obținut Imunitatea!

Astăzi, de la ora 20:00, Faimoșii și Războinicii continuă lupta cu cea mai mare provocare a vieții lor, la Antena 1 și în AntenaPLAY cu o nouă ediție de neratat!

Articolul continuă după reclamă
  • 10:00

Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență datorită fanilor! Mulțumim că urmăriți lupta supremă pentru supraviețuire, îm jungla dominicană!

Survivor 2026 liveblog, 17 ianuarie

  • 23:10

Nimeni nu mai credea în răsturnări de situație, dar imposibilul s-a produs! Iată cele mai spectaculoase faze de la Survivor, din lupta pentru Imunitate!

Cea mai grea noapte din tabăra Războinicilor: Mă trage gândul să plec acasă!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce s-a întâmplat când Naba s-a întors în tabără Faimoșilor. Verdictul medicilor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jocul pentru imunitate de trib, în ce constă și cine nu participă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Faimoșii reduc diferența și reaprind competiția de la jocul pentru imunitate de trib

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Joc tensionat pentru imunitatea de trib. Ce echipă a întors scorul?

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jocul pentru imunitate de trib - best of. Care este tribul câștigător

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

  • 20:00

Continuă lupta pentru supraviețuire dintre Faimoși și Războinici! Cele două echipe vor să meargă mai departe, fără să mai ajungă la Consiliu și, implicit, la Duel, însă doar pentru una este posibil. Cine va învinge? Se va repeta scenariul din prima săptămână sau se vor schimba lucrurile?

Momentele-cheie din show sunt pe canalul oficial de Youtube Survivor!

  • 16:45

O accidentare neașteptată a Nabei Salem. Faimoasa fost nevoită să părăsească terenul și să plece direct la spital, pe targă, pentru îngrijiri medicale. Care este starea ei, ce a pățit la spate și cât va dura să-și revină, urmează să descoperim.

  • 14:30

Ieri, miza a fost una importantă – un kit pentru pescuit, dar și câțiva pești, care ar fi putut rezolva problema foamei resimțite încă din primele zile în Republica Dominicană. Lupta a fost una acerbă, scorul ajungând, la un moment dat, chiar și la 8 la 8. Cu toate acestea, la best of, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu au obținut două puncte vitale pentru Faimoși și au adus victoria, cu 10 la 8.

  • 10:15

Faimoșii intră azi pe traseu contra Războinicilor în lupta pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00!

​Survivor 2026 liveblog, 16 ianuarie

  • 23:30

O ediție intensă, plină de răsturnări de situație! Totul a fost la limită, însă Faimoșii au reușit să câștige jocul pentru Recompensă. Iată ce s-a întâmplat:

Gabi Tamaș este rănit de un bambus uriaș, iar acoperișul se dărâmă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lupta lui Gabi Tamaș cu un crab! Un moment care i-a speriat pe Faimoși

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Naba Salem, accidentată la Survivor în plină luptă pentru marea recompensă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Totul sau nimic la Survivor! Triburile luptă până la epuizare pentru recompensa salvatoare

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Suspans maxim la Survivor! Recompensa se joacă la Best Of între Faimoși și Războinici

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tensiuni după joc! Bucurie la Faimoși, frustrare în tabăra Războinicilor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Eșec dureros pentru Războinici! Ploaia le agravează situația din tabără

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

  • 20:30

Începe show-ul suprem al supraviețuirii! O accidentare puternică va marca provocarea serii. Despre cine este vorba și ce se va întâmpla? Momentele-cheie din Survivor sunt pe canalul oficial de Youtube al emisiunii!

  • 17:30

La ora 18:00, Alex Delea, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu aduc "Povești din junglă". Comentează imaginile din show și fac predicții pentru ce urmează să se întâmple. Nu rata!

  • 13:15

În tabăra Faimoșilor, problemele persistă, după ce ”casa” lor nu a rezistat deloc în primele zile. Deși concurenții vor continua să caute cele mai bune soluții, se pare că încă nu o vor găsi pe cea optimă.

  • 11:20

Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.

Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență! Un concurent va părăsi competiția...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă
Observatornews.ro Soluţia prin care românii îşi pot reduce cu până la 35% costurile la energie electrică Soluţia prin care românii îşi pot reduce cu până la 35% costurile la energie electrică
Antena 3 Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la Survivor
Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Exclusiv | Ce spune Anastasia, soția lui Adi Petre, despre lupta dintre el și Gabi Tamaș de la Survivor: „Nu îi place să piardă”
Exclusiv | Ce spune Anastasia, soția lui Adi Petre, despre lupta dintre el și Gabi Tamaș de la Survivor: „Nu îi...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a lăsat pe toți fără comentarii
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghete cu chiftele în sos de roșii cu usturoi. O armonie de gusturi și texturi
Spaghete cu chiftele în sos de roșii cu usturoi. O armonie de gusturi și texturi HelloTaste.ro
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
3 zodii vor avea mare noroc la bani până la finalul lui 2026
3 zodii vor avea mare noroc la bani până la finalul lui 2026 Jurnalul
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pizza muffins. Rețetă rapidă și practică de gustări delicioase
Pizza muffins. Rețetă rapidă și practică de gustări delicioase Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x