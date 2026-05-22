Survivor, 22 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Competiția a fost dură între cele două echipe

După jocul căpitanilor, concurenții de la Survivor au fost împărțiți în două echipe și s-au duelat pentru o recompensă spectaculoasă. Echipa Andreei a câștigat cu 9 la 3 și a mers la Coco Bongo.

După jocul căpitanilor, au urmat alegerile pentru formarea echipelor și realizarea celor mai bune strategii pentru a obține recompensa. Maria și Andreea au fost cele două fete care au rămas finaliste în jocul căpitanilor, ele fiind astăzi căpitanii celor două echipe. Andreea a fost cea care a câștigat jocul și a avut dreptul de a alege prima dintre concurenți.

Cine a câștigat jocul de recompensă

„Mi-am dat seama că jocul mă avantajează. Dacă pot alege pe cine pot avea în echipă, e important să fiu prima care poate alege”, a spus Andreea.

„Nu am absolut nicio strategie. Strategia e să ne simțim bine, să ne distrăm și să vedem ce avem bun la recompensă.”

Cele două echipe au fost formate astfel: Gabi, Bibi, Gigi și Bianca au făcut parte din echipa condusă de Andreea. Cea de-a doua echipă a fost formată din Lucian, Patricia, Cristian și Ramona, echipa condusă de Maria.

Căpitanii și-au așezat apoi echipele și s-au pregătit pentru momentul surpriză, aflarea recompensei.

„Recompensa de astăzi, primul joc al săptămânii, un deliciu culinar: prăjituri, cremă de zahăr ars, steak de vită, cartofi, ciuperci la grătar, o limonadă și două prăjituri de persoană”, a spus Adi Vasile.

Doar cei care vor câștiga se vor bucura de festinul culinar. Totodată, concurenții învingători vor avea parte de câteva ore de relaxare și vor intra într-o atmosferă de muzică și spectacol, urmând să ajungă la celebrul Coco Bongo.

Pentru această recompensă, Adi Vasile le-a explicat concurenților traseul probei:

„Veți pleca de sus, de pe tobogan, și veți intra spectaculos în apă. Ieșiți din piscină, vă veți cățăra pe această platformă și veți merge mai departe pe o bârnă foarte îngustă. Urmează un nou traseu unde aveți un culoar și trebuie să ridicați niște uși metalice, le știți deja, iar la final aveți totemuri pe masă și va trebui să aruncați cu bile astfel încât să doborâți toate totemurile. Regula este clară: înainte ca mingea să lovească totemul, trebuie să atingă masa cel puțin o singură dată. Astăzi luptați până la 10 puncte”, a anunțat Adi Vasile.

Competiția a fost dură între cele două echipe

Căpitanii au fost apoi invitați să-și facă strategiile, iar cele două echipe s-au confruntat într-o competiție strânsă pentru recompensă. Deși diferența de punctaj a fost vizibilă pe parcurs, echipa Mariei nu și-a pierdut speranța.

Scorul final a fost 9 la 3 pentru echipa Andreei, însă punctul decisiv s-a dat între Cristian și Gigi. Chiar dacă Gigi a început mai greu proba, acesta a reușit să recupereze pe parcurs și să aducă punctul decisiv pentru echipa sa.

Astfel, concurenții s-au bucurat de un festin pe cinste, dar și de momente de neuitat la Coco Bongo.