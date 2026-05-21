Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul de 22 mai 2026, aduce vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 10:49
Racii trebuie să aleagă stabilitatea emoțională | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Soarele se pregătește să intre în Gemeni, iar acest eveniment astral vine cu o mulțime de schimbări pentru nativii. Vineri, 22 mai 2026, este ziua ideală pentru comunicare, realizări neașteptate și progrese pe plan profesional.

Ideile creative, inițiativa și curajul vor fi apreciate astăzi. De altfel, nativii sunt sfătuiți să nu ia decizii impulsive astăzi. În același timp, Pluto retrograd ajută zodiile să își stabilească prioritățile și obiectivele pe termen lung.

Horoscop zilnic 22 mai 2026 pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 22 mai 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Viața se schimbă pentru aceste zodii în luna iunie! Care sunt nativii care vor sta doar cu zâmbetul pe buze

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Berbec

Conversațiile s-ar putea desfășura rapid astăzi, aducând idei noi sau oportunități neașteptate. Berbecii sunt sfătuiți să evite reacțiile impulsive și să acorde atenție sporită deciziilor despre muncă sau economii.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Taur

Taurii vor avea o motivație aparte astăzi, 21 mai 2026. Aceștia au șanse mari să își îmbunătățească rutina, finanțele și obiectivele personale. Nativii sunt mai hotărâți ca niciodată să își construiască un viitor promițător, potrivit storizen.com.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni vor începe ziua cu energie bună, iar acest lucru îi va ajuta să se îndrepte către o nouă direcție astăzi. Ideile bune și abilitățile de comunicare reprezintă un mare avantaj pentru nativi.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Rac

Racii trebuie să aleagă stabilitatea emoțională. Astăzi, 21 mai 2026, nativii ajung să înțeleagă anumite situații într-un mod realist. Au nevoie de liniște sufletească. Așadar, astrologii le recomandă să păstreze limite sănătoase și să facă activități care îi relaxează.

Citește și: Horoscopul lunii mai 2026. Previziuni astrologice complete pentru fiecare nativ. Ce vești importante aduc astrele

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Leu

Oportunitățile de la loculul de muncă sau unele discuții îi vor face pe Lei să privească mai clar posibilitățile viitoare. Astrologii le recomandă să rămână concentrați pe obiectivele pe termen lung.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Fecioară

Joi, 21 mai 2026, susține planificarea, organizarea și îmbunătățirea practică. Fecioarele s-ar putea simți motivate să simplifice responsabilitățile sau să regândească activitățile care nu mai contribuie la bunăstarea lor.

Citește și: Zodii care atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Ce nativi au parte de surprize din partea astrelor

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Balanță

Relațiile și comunicarea devin foarte importante astăzi pentru Balanțe. Conversațiile sincere îi vor ajuta pe nativi să elimine confuzia emoțională care s-a acumulat recent. Astrele recomandă să aleagă onestitatea și echilibru.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Scorpion

Pluto retrograd continuă să încurajeze schimbările emoționale. Un moment de reflecție îi poate ajuta pe Scorpioni să recunoască situațiile care necesită limite sănătoase. Este important să aibă încredere în propriul instinct, conform sursei citate mai sus.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Săgetător

Săgetătorii sunt sfătuiți să rămână deschiși la minte în timpul conversațiilor importante și să evite să reacționezi prea repede din punct de vedere emoțional. Ei trebuie să gândească înainte de a răspunde.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Capricorn

Planurile financiare, disciplina și obiectivele practice sunt cele mai puternice teme ale zilei pentru cei născuți în zodia Capricorn. Marte în Taur continuă să susțină răbdarea, consecvența și progresul constant în muncă și în problemele personale.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Vărsător

Discuțiile neașteptate și părerile îi vor ajuta pe Vărsători să vadă mai clar prioritățile sau planurile de viitor. Astrologii le recomandă să fie deschiși la schimbări. Acestea le-ar putea aduce o mulțime de beneficii.

Horoscop vineri, 22 mai 2026 Pești

Intuiția ta rămâne puternică astăzi, 21 mai 2026, dar comunicarea practică devine la fel de importantă. Peștii trebuie să se concentreze pe claritatea emoțională, conversațiile atente și limitele mai sănătoase.

Horoscop zilnic 21 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Observatornews.ro Georgiana, una dintre româncele prinse sub ruine în Germania, a fost găsită moartă. Cosmin spera la o minune Georgiana, una dintre româncele prinse sub ruine în Germania, a fost găsită moartă. Cosmin spera la o minune
Antena 3 Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
SpyNews Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Horoscop zilnic 21 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 21 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 20 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 20 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington BZI
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în... Jurnalul
Vedete din România, apariții spectaculoase pe covorul roșu la Cannes 2026. Ele au atras toate privirile
Vedete din România, apariții spectaculoase pe covorul roșu la Cannes 2026. Ele au atras toate privirile Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x