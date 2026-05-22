De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam

Fiul lui Jador și al Oanei Ciocan, micuțul Avraam, ar fi fost operat de urgență. Artistul a făcut primele declarații despre situația dificilă prin care trece familia sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 12:47 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 12:53
Fiul lui Jador ar fi fost operat de urgență. Familia artistului trece prin momente dificile, după ce micuțul Avraam s-a confruntat cu probleme de sănătate.
Fiul lui Jador ar fi fost operat de urgență. Familia artistului trece prin momente dificile, după ce micuțul Avraam s-a confruntat cu probleme de sănătate. Jador și Oana Ciocan au fost mai absenți din mediul online în ultima perioadă, iar acum s-a aflat și motivul din spatele acestei decizii.

De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență

Potrivit informațiilor apărute, băiețelul lor ar fi ajuns pe mâinile medicilor după ce starea sa de sănătate s-a agravat, fiind necesară o intervenție chirurgicală de urgență. Din fericire, operația ar fi decurs cu succes, iar micuțul se află acum în perioada de recuperare.

Artistul a făcut primele declarații pe rețelele de socializare, explicând motivul absenței sale din online:

„Știu că ar fi trebuit să postez sunetul de la noua piesă săptămâna trecută, dar o să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată. L-am operat pe Avraam, pe băiețelul meu mic, și n-am mai avut chef de așa ceva. Și acum totul s-a rezolvat, e operat, este foarte bine, într-o stare foarte bună”, a transmis Jador.

În ultima perioadă, artistul s-a confruntat cu mai multe probleme personale, despre care a vorbit parțial în mediul online. Acesta a oferit detalii și despre sprijinul primit din partea familiei:

„Să-mi spună cineva… nu că spun eu acum că soția mea e cea mai, în general generalizez, dar femeile sunt cele mai tari. Deci îi schimbă fețele la operație, v-am zis că l-am operat pe Avraam. Eu nici nu pot să stau acolo, că mă bufnește plânsul. Femeile sunt peste noi cu mult”, a spus artistul.

Jador trece printr-o perioadă dificilă și se confruntă cu mai multe probleme

Anterior, Jador a vorbit și despre perioada grea prin care trece familia sa:

„Am trecut printr-o perioadă grea, dar nu sunt pregătit să vorbesc prea multe. S-a întâmplat recent. Familia mea are probleme de sănătate, mai mulți membri din familie sunt bolnavi. Este vorba despre patru oameni din familie. Așteptăm niște rezultate ale analizelor.

De trei luni am descoperit niște lucruri, dar nu am ce face, sperăm să fie bine. E greu să stai mereu cu stres. O să se opereze toți patru, de fapt unul s-a operat, ceilalți trei urmează. Este greu pentru toată lumea, dar asta este situația”, a declarat Jador pentru Cancan.

