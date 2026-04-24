Survivor, 24 aprilie 2026. Cum s-au transformat Faimoșii, după aproape patru luni în Republica Dominicană. Cum arată acum

Telespectatorii au putut descoperi cât de mult s-au putut schimba concurenții din tribul Faimoșilor, după cele aproape patru luni petrecute în Republica Dominicană. Descoperă imagini cu transformarea concurenților de la Survivor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 21:43 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 21:45

În ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, concurenții din tribul Faimoșilor au avut parte de o vizită surpriză. Adi Vasile a venit să dea vestea că urmează unificarea. Înainte de eveniment, concurenții au primit șansa de a face duș și de a se aranja. Acesta a fost momentul în care telespectatorii au putut descoperi cât de mult s-au schimbat concurenții, după aproape patru luni petrecute în Republica Dominicană.

Faimoșii, transformare uluitoare după ce au făcut duș și s-au aranjat. Cum au arătat concurenții de la Survivor, în ediția din 24 aprilie 2026

În ediția 46 a emisiunii Survivor România, concurenții din tribul Faimoșilor au avut parte de o surpriză de proporții atunci când s-au trezit cu Adi Vasile, în vizită. Uimiți, aceștia l-au servit cu o nucă de cocos și și-au prezentat tabăra.

„Nu a mai venit niciun prezentator până acum să vadă concurenții din junglă, dar eu am ținut neapărat să fac acest lucru. Arată a paradis ce v-ați făcut aici. Arată foarte bine, dar cred că va trebui să vă faceți bagajul. Vine unificarea celor două triburi. Vă invit să vă faceți bagajul. Urmează un moment de pregătire pentru voi, acolo unde unii vor alege să se aranjeze. Vreaus ă vă recunosc atunci când vom merge la petrecerea de unificare!”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile.

Așa cum era de așteptat, concurenții din tribul Faimoșilor au fost mai mult decât încântați de vestea primită.

După ce au savurat câteva bunătăți, concurenții s-au bucurat din plin de o binemeritată baie.

„Asta inseamnă bogăție”, a zis Patricia.

„Am uitat această senzație frumoasă, cum te simțiț când ted ai cu șampon în cap, cu gel de duș, să te simți relaxat, să te simți bine, apa aia caldă îți să o senzație de relaxare. Nici nu știam că îmi era atât de dor să îmi fac duș”, a mărturisit Aris.

Așa cum era de așteptat, dușul a fost mai mult decât apreciat de toți și a adus nu doar relaxare, ci și momente de fericire pură.

După ce s-au spălat bine, concurenții au mers să se aranjeze, să se tundă și să se machieze. A urmat apoi o mică paradă a hainelor, în cadrul căreia concurenții s-au simțit aranjați și într-o formă foarte bună. Acesta a fost momentul în care Faimoșii s-au putut privi în oglindă pentru a a observa diferitele schimbări pe care corpul lor le-a suferit, de-a lungul celor aproximativ patru luni petrecute în Republica Dominicană. Mai slabi, mai plini de cearcăne, cu tenul mai plin de imperfecțiuni, cu pielea bronzată și plină de julituri și vânătăi, asta a însemnat Survivor România.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Survivor, 24 aprilie 2026. Războinicii, transformare uluitoare după ce au făcut duș și s-au aranjat. Cum au arătat concu... Survivor, 24 aprilie 2026. Un concurent a fost eliminat, la finalul duelului. Cine s-a alăturat tribului, după confrunta...
AS.ro Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii! Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Observatornews.ro ANIMAŢIE. O şoferiţă a murit după ce a plonjat cu maşina 10 metri, de pe Pasarela Socola din Iaşi ANIMAŢIE. O şoferiţă a murit după ce a plonjat cu maşina 10 metri, de pe Pasarela Socola din Iaşi
Antena 3 Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski

Comentarii


Survivor, 24 aprilie 2026. Un concurent a fost eliminat, la finalul duelului. Cine s-a alăturat tribului, după confruntare
Survivor, 24 aprilie 2026. Un concurent a fost eliminat, la finalul duelului. Cine s-a alăturat tribului, după...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 16. Triburile s-au unificat și au primit bandane noi! Ce păreri au concurenții
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 16. Triburile s-au unificat și au primit bandane noi! Ce păreri au concurenții
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu ajung”
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta!
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta! BZI
Extremismul ecologist mai urcă o treaptă: interzis cu oaia la munte!
Extremismul ecologist mai urcă o treaptă: interzis cu oaia la munte! Jurnalul
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon Hello Taste
