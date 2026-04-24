Survivor, 24 aprilie 2026. Cum s-au transformat Faimoșii, după aproape patru luni în Republica Dominicană. Cum arată acum

Telespectatorii au putut descoperi cât de mult s-au putut schimba concurenții din tribul Faimoșilor, după cele aproape patru luni petrecute în Republica Dominicană.

În ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, concurenții din tribul Faimoșilor au avut parte de o vizită surpriză. Adi Vasile a venit să dea vestea că urmează unificarea. Înainte de eveniment, concurenții au primit șansa de a face duș și de a se aranja. Acesta a fost momentul în care telespectatorii au putut descoperi cât de mult s-au schimbat concurenții, după aproape patru luni petrecute în Republica Dominicană.

Faimoșii, transformare uluitoare după ce au făcut duș și s-au aranjat. Cum au arătat concurenții de la Survivor, în ediția din 24 aprilie 2026

În ediția 46 a emisiunii Survivor România, concurenții din tribul Faimoșilor au avut parte de o surpriză de proporții atunci când s-au trezit cu Adi Vasile, în vizită. Uimiți, aceștia l-au servit cu o nucă de cocos și și-au prezentat tabăra.

„Nu a mai venit niciun prezentator până acum să vadă concurenții din junglă, dar eu am ținut neapărat să fac acest lucru. Arată a paradis ce v-ați făcut aici. Arată foarte bine, dar cred că va trebui să vă faceți bagajul. Vine unificarea celor două triburi. Vă invit să vă faceți bagajul. Urmează un moment de pregătire pentru voi, acolo unde unii vor alege să se aranjeze. Vreaus ă vă recunosc atunci când vom merge la petrecerea de unificare!”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile.

Așa cum era de așteptat, concurenții din tribul Faimoșilor au fost mai mult decât încântați de vestea primită.

După ce au savurat câteva bunătăți, concurenții s-au bucurat din plin de o binemeritată baie.

„Asta inseamnă bogăție”, a zis Patricia.

„Am uitat această senzație frumoasă, cum te simțiț când ted ai cu șampon în cap, cu gel de duș, să te simți relaxat, să te simți bine, apa aia caldă îți să o senzație de relaxare. Nici nu știam că îmi era atât de dor să îmi fac duș”, a mărturisit Aris.

Așa cum era de așteptat, dușul a fost mai mult decât apreciat de toți și a adus nu doar relaxare, ci și momente de fericire pură.

După ce s-au spălat bine, concurenții au mers să se aranjeze, să se tundă și să se machieze. A urmat apoi o mică paradă a hainelor, în cadrul căreia concurenții s-au simțit aranjați și într-o formă foarte bună. Acesta a fost momentul în care Faimoșii s-au putut privi în oglindă pentru a a observa diferitele schimbări pe care corpul lor le-a suferit, de-a lungul celor aproximativ patru luni petrecute în Republica Dominicană. Mai slabi, mai plini de cearcăne, cu tenul mai plin de imperfecțiuni, cu pielea bronzată și plină de julituri și vânătăi, asta a însemnat Survivor România.

