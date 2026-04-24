Survivor, 24 aprilie 2026. Războinicii, transformare uluitoare după ce au făcut duș și s-au aranjat. Cum au arătat concurenții

În ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România am putut vedea cât de mult s-au putut schimha concurenții din tribul Războinicilor, după cele aproape patru luni petrecute în Republica Dominicană.

Adi Vasile și-a făcut apariția în tribul Războinicilor și a anunțat faptul că trebuie să își strângă lucrurile, pentru că vor merge să se pregătească pentru unificare! Acesta a fost momentul când concurenții au avut parte de un duș pe cinste și de momente de răsfăț. Descoperă cum au arătat Războinicii după baie și cât de mult i-a transformat experiența de la Survivor.

Războinicii, transformare uluitoare după ce au făcut duș și s-au aranjat. Cum au arătat concurenții de la Survivor, în ediția din 24 aprilie 2026

În ediția 46 a emisiunii Survivor, din data de 24 aprilie 2026, concurenții din tribul Războinicilor au fost mai mult decât uimiți atunci când au văzut că Adi Vasile a venit să le facă o vizită. Aceștia l-au întâmpinat cum se cuvine și chiar l-au servit cu ceva de mâncare.

„A venit mister și ne-a făcut o mică vizită, am fost șocată să îl văd intrând în camp-ul nostru”, a mărturisit Patrice Cărăușan.

„M-am trezit în dimineața asta și am realizat că suntem de atâta timp aici și că vreau să merg să văd arată Războinicii”, a zis Adi Vasile.

Concurenții s-au simțit luați pe nepregătite, însă i-au arătat tabăra și diferitele lucruri pe care le au, apoi au fost anunțați că trebuie să plece.

„Nu mai pot sta, dar nici voi nu mai puteți sta. Urmează unificarea celor două triburi. Strângeți totul, fiindcă urmează o notă etapă”, a fost vestea surprinzătoare dată de Adi Vasile.

„Așteptam de mult schimbarea asta, pentru că eu sincer nu mai suportam să mai văd același camp, aceiași oameni în jurul meu. Nu mai puteam , aveam nevoie de o schimbare, nu mai rezistam”, a mărturisit Lucian Popa.

Și iată că schimbarea a venit, în ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România. Concurenții din tribul Războinicilor și-au strâns lucrurile și au mers către o altă locație. Acolo, aceștia au avut ocazia să facă un binemeritat duș, cu săpun și șampon din belșug.

„Hai, Luci, freabă bine, că după atâtea luni e stratul gros”, l-au tachinat colegele de trib pe Lucian, care se bucura din plin de duș.

„Știam că suntem prinți și cerceșetori, azi suntem regi și regine”, a zis Ramona.

„Când am văzut dușurile astea am zis că Doamne, asta e pofta ce-am poftit!”, a mărturisit Lucian.

După ce s-au spălat, concurenții au avut ocazia să meargă la tuns, aranjat și machiat, un răsfăț de care nu au mai avut parte de multe luni. A fost pentru prima oară când concurenții au putut să se privească în tihnă în oglindă și să observe schimbările ce au intervenit după atâtea luni de competiție. Competiția Survivor România nu a fost una deloc ușoară și semnele se văd.

„Nu mi-a venit să cred că sunt colegele mele”, a zis Lucian, vizibil impresionat de cât de schimbați sunt, după ce s-au aranjat.

Războinicii au fost mai mult decât fericiți de aceste momente de relaxare și răsfăț, înainte de unificarea triburilor.

