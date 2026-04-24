Survivor, 24 aprilie 2026. Un concurent a fost eliminat, la finalul duelului. Cine s-a alăturat tribului, după confruntare

În ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, Marian Godină și Olga Barcari s-au întrecut la un duel decisive. Află cine a fost eliminat și cine a rămas și s-a alăturat tribului, după unificare.

Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 23:24 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 23:24

Ediția 46 a emisiunii Survivor a venit momentul duelului între cei doi concurenți din exil: Olga Barcari și Marian Godină. La finalul acestei confruntări am putut afla ce concurent a fost eliminat de la Survivor, dar și ce concurent s-a alăturat tribului unificat, în ediția din 24 aprilie 2026.

Surprizele s-au ținut lanț în ediția din 24 aprilie 2026 a emisiunii Survivor. Ziua a început în forță pentr cele două triburi, căci Adi Vasile și-a făcut apariția în mod neașteptat și a anunțat că urmează unificarea. Înainte, însă, Faimoșii și Războinicii au avut ocazia să facă o binemeritată baie și să se aranjeze, după aproape patru luni în care au îndurat condițiile dure din Republica Dominicană.

După ce s-au pregătit și s-au aranjat, triburile au avut ocazia să se întâlnească și să socializeze, apoi au putut savura o cină îmbelșugată.

Apoi, când toți se așteptau mai puțin, Adi Vasile și-a făcut apariția: „De acum încolo nu vor mai exista Războinici sau Faimoși. Veți fi un singur trib și veți locui pe aceeași insulă. Asta înseamnă această unificare. Diseară veți dormi pe aceeași insulă. Mp bucur că v-ați simțit bine, dar vreau să vă spun că sunteți într-o competiție, iar acum am o informație foarte importantă pentru voi. Am să vă rog să vă pregătiți pentru că veți merge cu toții la duel”.

Așa cum era de așteptat, surpriza a fost mare.

„Asta da veste! Mi s-a oprit mâncarea în gât”, a zis Gigi Nicolae.

„Unul dintre concurenți va părăsi competiția. Ne vedem la duel!”, a zis Adi Vasile.

Debusolați, concurenții au început să se gândească la ce era mai rău. Totuși, Adi Vasile le-a adus o surpriză: noile bandane, de culoare neagră.

„Sunteți pregătiți să aflați cine sunt protagoniștii acestui duel?”, a întrebat Adi Vasile.

„Nu cred”, „Nu pot să cred”, „Wow”, au zis concurenții, când i-au văzut intrând.

Duelul s-a jucat între Marian Godină și Olga Barcari pentru șansa de a se alătura tribului.

„Marian, Olga, vreau să vă explic traseul pe care veți lupta. Veți începe cu o piramidă pe lângă care va trebui să treceți, urmată de o platformă pe care vă veți cățăra, o zonă comună, iar fix înainte de final aveți un zig-zag. Finalul va consta în aruncări cu discul și vreau să văd toate totemurile din fața voastră dărâmate. Pentru a câștiga și pentru a merge mai departe, în Survivor, trebuie să luptați până la doi”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile.

Cu inimi pline de emoții, Marian Godină și Olga Barcari s-au îndreptat către linia de start. Cursa a pornit și toată lumea a stat cu sufletul la gură. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun pentru a câștiga traseul, însă Marian Godină s-a dovedit a fi, de data aceasta, mult mai în formă. Marcând două puncte, el a fost învingător și s-a alăturat astfel tribului unificat de la Survivor, în timp ce Olga Barcari a fost eliminată. A fost un duel dificil, venit după o perioadă grea de exil, cu alimente puține și condiții mult mai grele decât în triburi.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 16. Triburile s-au unificat și au primit bandane noi! Ce păreri au concurenții...
