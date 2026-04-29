Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors din Republica Dominicană

Home Survivor Stiri

Gabi Tamaș s-a întors de la Survivor România și a plecat imediat în vacanță cu familia. Fostul jucător de fotbal s-a bucurat de câteva momente de neuitat într-o destinație de vis.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 16:27 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 16:43
Filmările pentru Survivor România au luat sfârșit, iar concurenții s-au întors acasă, la normalitate. Marea finală urmează să fie transmisă live din Republica Dominicană.

Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor

24 de concurenți au început lupta, împărțiți în două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți șapte li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri sau adversari. Pentru 14 dintre ei, weekendul trecut a marcat un moment important – unificarea triburilor.

Gabi Tamaș a fost întâmpinat la aeroport de partenera sa de viață, care l-a strâns în brațe într-un moment emoționant. Deși abia revenise în țară, fostul fotbalist nu a stat prea mult pe loc și a plecat rapid într-o nouă destinație.

Citește și: Survivor, 25 aprilie 2026. Cine a câștigat primul colan de imunitate după Unificare. Rezultatul jocului i-a surprins pe concurenți

Acesta și-a luat soția și fiica și au plecat într-o vacanță binemeritată. După patru luni petrecute în Republica Dominicană, Gabi Tamaș a avut un singur gând: să petreacă timp de calitate cu familia.

La scurt timp după întoarcerea în țară, acesta și-a făcut bagajele și a plecat într-o destinație nu foarte departe de casă. Gabi și soția sa au ales Roma, iar alături de ei s-a aflat și fiica lor.

Ce parcurs a avut Gabi Tamaș la Survivor România 2026

Gabi Tamaș este unul dintre puținii concurenți care au rezistat parcursului dificil al competiției și a ajuns până la momentul unificării triburilor. Cu un spirit competitiv și ambițios, acesta și-a dovedit statutul în echipa din care a făcut parte înainte de unificare.

Citește și: Survivor, 24 aprilie 2026. Cum s-au transformat Faimoșii, după aproape patru luni în Republica Dominicană. Cum arată acum

Fostul câștigător al Asia Express a simțit pe propria piele cât de solicitantă este experiența din Republica Dominicană. După lunile grele petrecute în competiție, s-a relaxat alături de familie într-o vacanță de vis.

Citește și: După Unificare, concurenții Survivor învață să conviețuiască pe aceeași insulă! Noul trib, Los Niños, prima luptă pentru Imunitate

Gabi Tamaș a postat pe conturile sale de social media mai multe imagini din vacanță, iar soția sa, Ioana, a documentat și ea momentele petrecute împreună.

„Am venit pentru pizza, am rămas pentru Roma”, a scris Ioana într-o postare pe contul său de Instagram.

Gabi Tamaș se bucură din plin de timpul petrecut alături de cei dragi.

Citește și: Cine e și cum arată soția lui Lucian Popa. Momentul emoționant în care și-a revăzut partenera după 4 luni în Republica Dominicană

AS.ro Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: “Am avut un leu” Ce cadou şi-a putut face miliardarul Ion Ţiriac de ziua lui: &#8220;Am avut un leu&#8221;
Observatornews.ro Lidl România angajează tineri pentru sezonul estival. Salariu de peste 6.000 lei brut, dar cu nişte condiţii Lidl România angajează tineri pentru sezonul estival. Salariu de peste 6.000 lei brut, dar cu nişte condiţii
Antena 3 O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine e și cum arată soția lui Lucian Popa. Momentul emoționant în care și-a revăzut partenera după 4 luni în Republica Dominicană
Cine e și cum arată soția lui Lucian Popa. Momentul emoționant în care și-a revăzut partenera după 4 luni în...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cum a reacționat Alberto Hangan când s-a privit pentru prima oară în oglindă după eliminarea de la Survivor România 2026
Cum a reacționat Alberto Hangan când s-a privit pentru prima oară în oglindă după eliminarea de la Survivor...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
