Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors din Republica Dominicană

Gabi Tamaș s-a întors de la Survivor România și a plecat imediat în vacanță cu familia. Fostul jucător de fotbal s-a bucurat de câteva momente de neuitat într-o destinație de vis.

Gabi Tamaș s-a întors de la Survivor România și a plecat imediat în vacanță cu familia. | Antena 1

Filmările pentru Survivor România au luat sfârșit, iar concurenții s-au întors acasă, la normalitate. Marea finală urmează să fie transmisă live din Republica Dominicană.

Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor

24 de concurenți au început lupta, împărțiți în două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți șapte li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri sau adversari. Pentru 14 dintre ei, weekendul trecut a marcat un moment important – unificarea triburilor.

Gabi Tamaș a fost întâmpinat la aeroport de partenera sa de viață, care l-a strâns în brațe într-un moment emoționant. Deși abia revenise în țară, fostul fotbalist nu a stat prea mult pe loc și a plecat rapid într-o nouă destinație.

Acesta și-a luat soția și fiica și au plecat într-o vacanță binemeritată. După patru luni petrecute în Republica Dominicană, Gabi Tamaș a avut un singur gând: să petreacă timp de calitate cu familia.

La scurt timp după întoarcerea în țară, acesta și-a făcut bagajele și a plecat într-o destinație nu foarte departe de casă. Gabi și soția sa au ales Roma, iar alături de ei s-a aflat și fiica lor.

Ce parcurs a avut Gabi Tamaș la Survivor România 2026

Gabi Tamaș este unul dintre puținii concurenți care au rezistat parcursului dificil al competiției și a ajuns până la momentul unificării triburilor. Cu un spirit competitiv și ambițios, acesta și-a dovedit statutul în echipa din care a făcut parte înainte de unificare.

Fostul câștigător al Asia Express a simțit pe propria piele cât de solicitantă este experiența din Republica Dominicană. După lunile grele petrecute în competiție, s-a relaxat alături de familie într-o vacanță de vis.

Gabi Tamaș a postat pe conturile sale de social media mai multe imagini din vacanță, iar soția sa, Ioana, a documentat și ea momentele petrecute împreună.

„Am venit pentru pizza, am rămas pentru Roma”, a scris Ioana într-o postare pe contul său de Instagram.

Gabi Tamaș se bucură din plin de timpul petrecut alături de cei dragi.

