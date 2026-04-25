Antena Căutare
Survivor, 25 aprilie 2026. Cine a câștigat primul colan de imunitate după Unificare. Rezultatul jocului i-a surprins pe concurenți

Tribul unificat de la Survivor 2026 a decis să se numească Los Niños. Primul joc de imunitate în contextul unificării a avut loc în ediția difuzată pe 25 aprilie 2026, iar cel mai puternic pe traseu a obținut colanul care îi asigură șederea în competiție și în săptămâna următoare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Aprilie 2026, 23:00 | Actualizat Sambata, 25 Aprilie 2026, 22:59

Nu mai există Faimoși și Războinici, ci tribul Los Niños, nume pe care și l-au ales cei rămași în competiție. „Suntem în Republica Dominicană, am zis să zicem un nume în spaniolă și Los Niños sună interesant”, a explicat Aris alegerea numelui. După ce au sărbătorit intrarea în noua erapă a celui mai dur show de supraviețuire, concurenții s-au luptat pentru colanul de imunitate. Înainte de jocul pentru imunitate, Adi Vasile le-a explicat noile reguli pentru joc.

„Sunteți 14 concurenți. Veți trage la sorți, așa cum ați mai făcut-o, fiecare câte un număr. Veți juca în sistem eliminatoriu prima dată. 1 cu 2, 3 cu 4 și așa mai departe. În faza următoare veți fi 7 jucători. După prima fază, acela dintre voi care va termina traseul cel mai rapid, va avansa direct în semifinale. Ceilalți 6 vă veți lupta din nou, iar câștigătorii vor merge în semifinală. În semifinală, cei 4 ajunși veți avea câte 3 vieți.

Veți juca fiecare cu fiecare. Atunci când veți pierde un joc, una dintre viețile voastre va muri. Când veți pierde toate cele 3 vieți, atunci veți părăsi jocul. La final, unul dintre voi va câștiga jocul și cel mai important, colanul de imunitate, acela care garantează că veți merge mai departe în competiție”, a spus Adi Vasile.

Așadar, după prima etapă de joc, Gabi Tamaș a obținut cel mai bun punctaj și a câștigat locul în semifinală. Cei 4 semifinaliști au fost: Gabi, Marian, Alberto și Maria. DIntre ei, finala s-a jucat între Marian Godină și Maria Dumitru.

Cine a câștigat jocul de imunitate din ediția de pe 25 aprilie 2026 de Survivor

După lupte intense, Marian Godină a fost cel care a câștigat colanul de imunitate. Rezultatul a fost surprinzător, în contextul în care Marian Godină a fost eliminat, a mers pe Insula Exilului și s-a întors de acolo foarte schimbat. Polițistul a recunoscut că perioada petrecută singur în exil l-a ajutat, deoarece simțea nevoia de introspecție.

„Aș vrea să încep prin a o felicita și eu pe Maria. E o femeie incredibil de puternică. Cât despre exil, într-adevăr se pare că mi-a prins foarte bine. Mă așteptam să fie așa pentru că sunt o fire introvertită și exilul a venit într-un moment în care aveam mare nevoie de a sta eu cu mine însumi. Am vorbit eu cu mine și se pare că a fost foarte bine, iar revenirea a fost una pe măsură. Sper să o continui tot așa”, a spus Marian Godină după ce a câștigat primul colan de imunitate după unificare.

Los Niños
+12
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage



Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x