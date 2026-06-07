Finala Survivor România 2026. Finaliștii, confesiuni despre momentele grele prin care au trecut: ”Am sufert, dar lumea nu ne crede”
Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Concurenții Survivor au făcut mărturisiri emoționante despre experiența trăită în competiție și dificultățile întâmpinate de-a lungul lunilor petrecute departe de casă. Gabi Tamaș a vorbit despre sacrificiile și transformările prin care a trecut, în timp ce Patricia Vizitiu a mărturisit că și-a depășit limitele.
Duminica, 07.06.2026, 20:27