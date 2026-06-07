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Home Survivor Video Finala Survivor România 2026. Finaliștii, confesiuni despre momentele grele prin care au trecut: ”Am sufert, dar lumea nu ne crede”
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Finala Survivor România 2026. Finaliștii, confesiuni despre momentele grele prin care au trecut: ”Am sufert, dar lumea nu ne crede”

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Concurenții Survivor au făcut mărturisiri emoționante despre experiența trăită în competiție și dificultățile întâmpinate de-a lungul lunilor petrecute departe de casă. Gabi Tamaș a vorbit despre sacrificiile și transformările prin care a trecut, în timp ce Patricia Vizitiu a mărturisit că și-a depășit limitele.
Duminica, 07.06.2026, 20:27
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Finala Survivor România 2026. Ramona Micu, după ce a pierdut jocul eliminatoriu: „Am câștigat lecții și oameni!”

Finala Survivor România 2026. Ramona Micu, după ce a pierdut jocul eliminatoriu: „Am câștigat lecții și oameni!”

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:46 Finala Survivor România 2026. Duel eliminatoriu între Patricia Vizitiu și Ramona Micu. Cine pleacă acasă

Finala Survivor România 2026. Duel eliminatoriu între Patricia Vizitiu și Ramona Micu. Cine pleacă acasă

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:37 Finala Survivor România 2026. În ce constă primul traseu pentru cei patru finaliști: apă, obstacole, echilibru și precizie

Finala Survivor România 2026. În ce constă primul traseu pentru cei patru finaliști: apă, obstacole, echilibru și precizie

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:02 Finala Survivor România 2026. Lucian Popa, emoții înainte de marea finală: ”Sper să-mi revin”

Finala Survivor România 2026. Lucian Popa, emoții înainte de marea finală: ”Sper să-mi revin”

Logo show Duminica, 07.06.2026, 20:40 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese-cheie pentru garderoba de vară

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese-cheie pentru garderoba de vară

Logo show Duminica, 07.06.2026, 14:24 Super Neatza. Concursul „Cartonașul Verde”. Ce a câștigat Ioana Grigore

Super Neatza. Concursul „Cartonașul Verde”. Ce a câștigat Ioana Grigore

Logo show Duminica, 07.06.2026, 14:19 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 07.06.2026, 14:15 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Gabriel Munteanu

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Gabriel Munteanu

Logo show Duminica, 07.06.2026, 10:52 Neatza de Weekend. Demonstrații spectaculoase de robotică în direct. Iată-i pe roboții FIIRion și FIIRdog

Neatza de Weekend. Demonstrații spectaculoase de robotică în direct. Iată-i pe roboții FIIRion și FIIRdog

Logo show Duminica, 07.06.2026, 10:33 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de colaborări neașteptate

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de colaborări neașteptate

Logo show Duminica, 07.06.2026, 10:24 Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:45 Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:41
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