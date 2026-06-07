Finala Survivor România 2026. Finaliștii, discuție despre parcursul lor: „Să începi în prima zi și să ieși în ultima, este o performanță”

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Înaintea ultimei confruntări, Patricia Vizitiu, Gabi Tamaș și Lucian Popa au făcut mărturisiri emoționante despre parcursul lor. Patricia Vizitiu s-a declarat mândră că a rămas ultima femeie în competiție, iar Gabi Tamaș a subliniat performanța de a ajunge până în ultima zi. La rândul său, Lucian Popa a spus că cea mai mare victorie este faptul că toți au ieșit sănătoși din această aventură extrem de dificilă.

Duminica, 07.06.2026, 22:13