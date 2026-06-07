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Home Survivor Video Finala Survivor România 2026. Finaliștii, discuție despre parcursul lor: „Să începi în prima zi și să ieși în ultima, este o performanță”
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Finala Survivor România 2026. Finaliștii, discuție despre parcursul lor: „Să începi în prima zi și să ieși în ultima, este o performanță”

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Înaintea ultimei confruntări, Patricia Vizitiu, Gabi Tamaș și Lucian Popa au făcut mărturisiri emoționante despre parcursul lor. Patricia Vizitiu s-a declarat mândră că a rămas ultima femeie în competiție, iar Gabi Tamaș a subliniat performanța de a ajunge până în ultima zi. La rândul său, Lucian Popa a spus că cea mai mare victorie este faptul că toți au ieșit sănătoși din această aventură extrem de dificilă.
Duminica, 07.06.2026, 22:13
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Finala Survivor România 2026. Andrei Beleuț, săgeți către foștii coechipieri înainte de finală: „Nu am fost uniți”

Finala Survivor România 2026. Andrei Beleuț, săgeți către foștii coechipieri înainte de finală: „Nu am fost uniți”

Logo show Duminica, 07.06.2026, 23:49 Finala Survivor România 2026. Foștii concurenți, mesaje cu subînțeles pentru cei doi finaliști

Finala Survivor România 2026. Foștii concurenți, mesaje cu subînțeles pentru cei doi finaliști

Logo show Duminica, 07.06.2026, 23:40 Finala Survivor România 2026. Ce spun Gabi Tamaș și Lucian Popa despre parcursul lor la Survivor

Finala Survivor România 2026. Ce spun Gabi Tamaș și Lucian Popa despre parcursul lor la Survivor

Logo show Duminica, 07.06.2026, 23:22 Finala Survivor România 2026. Gabi Tamaș vs. Lucian Popa. Ce dezvăluiri au făcut despre strategiile lor

Finala Survivor România 2026. Gabi Tamaș vs. Lucian Popa. Ce dezvăluiri au făcut despre strategiile lor

Logo show Duminica, 07.06.2026, 23:01 Finala Survivor România 2026. Confruntarea dintre Patricia Vizitiu, Gabi Tamaș și Lucian Popa. Cine sunt finaliștii

Finala Survivor România 2026. Confruntarea dintre Patricia Vizitiu, Gabi Tamaș și Lucian Popa. Cine sunt finaliștii

Logo show Duminica, 07.06.2026, 22:49 Finala Survivor România 2026. Traseu extrem pentru lupta finală. În ce constă ultimul joc

Finala Survivor România 2026. Traseu extrem pentru lupta finală. În ce constă ultimul joc

Logo show Duminica, 07.06.2026, 22:27 Finala Survivor România 2026. Ramona Micu, după ce a pierdut jocul eliminatoriu: „Am câștigat lecții și oameni!”

Finala Survivor România 2026. Ramona Micu, după ce a pierdut jocul eliminatoriu: „Am câștigat lecții și oameni!”

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:46 Finala Survivor România 2026. Duel eliminatoriu între Patricia Vizitiu și Ramona Micu. Cine pleacă acasă

Finala Survivor România 2026. Duel eliminatoriu între Patricia Vizitiu și Ramona Micu. Cine pleacă acasă

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:37 Finala Survivor România 2026. În ce constă primul traseu pentru cei patru finaliști: apă, obstacole, echilibru și precizie

Finala Survivor România 2026. În ce constă primul traseu pentru cei patru finaliști: apă, obstacole, echilibru și precizie

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:02 Finala Survivor România 2026. Lucian Popa, emoții înainte de marea finală: ”Sper să-mi revin”

Finala Survivor România 2026. Lucian Popa, emoții înainte de marea finală: ”Sper să-mi revin”

Logo show Duminica, 07.06.2026, 20:40 Finala Survivor România 2026. Finaliștii, confesiuni despre momentele grele prin care au trecut: ”Am sufert, dar lumea nu ne crede”

Finala Survivor România 2026. Finaliștii, confesiuni despre momentele grele prin care au trecut: ”Am sufert, dar lumea nu ne crede”

Logo show Duminica, 07.06.2026, 20:27 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese-cheie pentru garderoba de vară

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese-cheie pentru garderoba de vară

Logo show Duminica, 07.06.2026, 14:24
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