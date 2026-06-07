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Home Survivor Video Finala Survivor România 2026. Traseu extrem pentru lupta finală. În ce constă ultimul joc
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Finala Survivor România 2026. Traseu extrem pentru lupta finală. În ce constă ultimul joc

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Ultimul joc din Survivor România 2026 a pus la încercare rezistența și precizia finaliștilor într-un traseu extrem de complex. Concurenții au avut de trecut un pod, o bârnă lungă cu obstacole de cățărare și echilibru, urmate de un sprint final intens. Proba s-a încheiat cu o etapă de aruncare a unui inel pe un băț.
Duminica, 07.06.2026, 22:27
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Logo show Duminica, 07.06.2026, 23:01 Finala Survivor România 2026. Confruntarea dintre Patricia Vizitiu, Gabi Tamaș și Lucian Popa. Cine sunt finaliștii

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Finala Survivor România 2026. Finaliștii, discuție despre parcursul lor: „Să începi în prima zi și să ieși în ultima, este o performanță”

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Finala Survivor România 2026. În ce constă primul traseu pentru cei patru finaliști: apă, obstacole, echilibru și precizie

Logo show Duminica, 07.06.2026, 21:02 Finala Survivor România 2026. Lucian Popa, emoții înainte de marea finală: ”Sper să-mi revin”

Finala Survivor România 2026. Lucian Popa, emoții înainte de marea finală: ”Sper să-mi revin”

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