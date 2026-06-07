Finala Survivor România 2026. Traseu extrem pentru lupta finală. În ce constă ultimul joc

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Ultimul joc din Survivor România 2026 a pus la încercare rezistența și precizia finaliștilor într-un traseu extrem de complex. Concurenții au avut de trecut un pod, o bârnă lungă cu obstacole de cățărare și echilibru, urmate de un sprint final intens. Proba s-a încheiat cu o etapă de aruncare a unui inel pe un băț.

Duminica, 07.06.2026, 22:27