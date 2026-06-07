Finala Survivor România 2026. Gabi Tamaș vs. Lucian Popa. Ce dezvăluiri au făcut despre strategiile lor

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Gabi Tamaș și Lucian Popa au rămas finaliștii acestui sezon Survivor România 2026, după încheierea tuturor probelor din competiție. Adi Vasile a anunțat că urmează ultimul act, în care nu mai contează forța sau strategia, ci votul publicului. Astfel, marele câștigător va fi decis de telespectatori, în cel mai emoționant moment al sezonului.

Duminica, 07.06.2026, 23:01