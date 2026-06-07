Finala Survivor România 2026. Ce spun Gabi Tamaș și Lucian Popa despre parcursul lor la Survivor

Episodul 66 din data de 7 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Gabi Tamaș și Lucian Popa au vorbit despre experiența trăită la Survivor România 2026, după ce au devenit finaliști. Gabi Tamaș a spus că se simte împlinit că a dus la bun sfârșit un parcurs dificil, iar Lucian Popa a mărturisit că este emoționat și mulțumit de propria evoluție. Ambii concurenți spun că au trecut printr-o experiență care i-a schimbat.

Duminica, 07.06.2026, 23:22