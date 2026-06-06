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Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Cel de-al doilea joc al semifinalei a adus o eliminare dramatică pentru Bianca Stoica, care a pierdut la limită duelul cu Lucian Popa, scor 2-3. ”Dezamăgirea este mare deoarece am pierdut la limită. A fost o fracțiune de secundă! Mă așteptam să ajung în finală, dar asta este! Sunt foarte mulțumită de mine”, a mai dezvăluit Bianca Stoica.
Sambata, 06.06.2026, 23:22
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Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:45 Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:41 Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:07 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:32 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:15 Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:43 Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:30 Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:08 Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:53 Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:30 Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Logo show Sambata, 06.06.2026, 00:00 Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:59
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