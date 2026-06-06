Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Cel de-al doilea joc al semifinalei a adus o eliminare dramatică pentru Bianca Stoica, care a pierdut la limită duelul cu Lucian Popa, scor 2-3. ”Dezamăgirea este mare deoarece am pierdut la limită. A fost o fracțiune de secundă! Mă așteptam să ajung în finală, dar asta este! Sunt foarte mulțumită de mine”, a mai dezvăluit Bianca Stoica.

Sambata, 06.06.2026, 23:22