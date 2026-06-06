Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii
Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Lucian Popa a obținut calificarea în finala Survivor România 2026 după o victorie dramatică în fața Biancăi Stoica. Acesta a recunoscut că a avut și noroc, dar este pregătit să își joace șansa până la capăt în marea finală. Astfel, finaliștii competiției sunt Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa.
Sambata, 06.06.2026, 23:41