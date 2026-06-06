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Home Survivor Video Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii
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Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Lucian Popa a obținut calificarea în finala Survivor România 2026 după o victorie dramatică în fața Biancăi Stoica. Acesta a recunoscut că a avut și noroc, dar este pregătit să își joace șansa până la capăt în marea finală. Astfel, finaliștii competiției sunt Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa.
Sambata, 06.06.2026, 23:41
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Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:45 Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:22 Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Logo show Sambata, 06.06.2026, 23:07 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, față în față cu o nouă provocare eliminatorie. În ce constă al doilea joc

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:32 Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Semifinala Survivor România 2026. Semifinaliștii, comentarii după eliminarea Biancăi Giurcanu: „Din fericire, a părăsit competiția!”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 22:15 Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Giurcanu, eliminată în semifinala Survivor: ”Nu mă așteptam să ajung atât de departe”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:43 Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Semifinala Survivor România 2026. Duel decisiv între Bianca și Ramona Micu. Cine a părăsit competiția

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:30 Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Semifinala Survivor România 2026. Regulile primului joc: viteză, echilibru și precizie

Logo show Sambata, 06.06.2026, 21:08 Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Semifinala Survivor România 2026. Două jocuri eliminatorii! Iată regulile semifinalei care decid cei patru finaliști ai competiției

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:53 Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Semifinala Survivor România 2026. Concurenții, confesiuni înainte de jocurile din semifinală: „Nimeni nu mai este de subestimat”

Logo show Sambata, 06.06.2026, 20:30 Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Survivor România 2026. Final de drum pentru Andreea! Survivor România își află cei șase semifinaliști

Logo show Sambata, 06.06.2026, 00:00 Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Semifinala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Vineri, 05.06.2026, 23:59
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