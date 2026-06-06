Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Semifinala Survivor, 6 iunie 2026. Confruntare aprigă între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat înainte de Finală

Cine sunt finaliștii Survivor România 2026. Patru concurenți au intrat în Marea Finală a competiției din Republica Dominicană

Semifinala Survivor România 2026. Bianca Stoica, după eliminarea de la Survivor: ”Am pierdut la limită”

Semifinala Survivor România 2026. Finala promite un duel spectaculos! Cine sunt finaliștii

Finala! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

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