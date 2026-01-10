Survivor România, 10 ianuarie 2026. Războinicii în jungla dominicană! Ce s-a discutat după primele jocuri Survivor

Antena Căutare
Episodul 2 din data de 10 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. După primele jocuri din competiție, Războinicii au trăit o a doua noapte în tabără, confruntându-se cu oboseala, lipsa condițiilor și realitatea dură a junglei dominicane. Discuțiile apărute după probe au scos la iveală primele tensiuni, strategii și reacții sincere, semn că lupta Survivor abia începe.
Sambata, 10.01.2026, 20:30
