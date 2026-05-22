Survivor România 2026. Concurenții din echipa Mariei Dumitru, afectați după jocul de recompensă: ”Îmi doream să câștig din tot sufletul”

Episodul 58 din data de 22 mai 2026 al emisiunii Survivor România. După jocul de recompensă pierdut, echipa condusă de Maria Dumitru s-a întors dezamăgită în tabără, fiind formată din Patricia Vizitiu, Lucian Popa, Cristian Boureanu și Bianca Giurcanu. Concurenții au resimțit puternic înfrângerea și oportunitatea ratată de a participa la recompensa specială. Ramona Micu a declarat că și-ar fi dorit din tot sufletul să câștige, mai ales că i s-ar fi potrivit momentul din club cu muzică și dans.

Vineri, 22.05.2026, 23:50