Survivor România, 25 ianuarie 2026. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț au revenit în triburile din care au plecat! Adi Vasile: Misiunea voastra s-a încheiat!

Episodul 9 din data de 25 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Cele două triburi au primit un anunț important la Consiliul tribal înainte de a se decide ce concurenți vor merge la duelul pentru eliminare! Prezentatorul Adi Vasile a anunț important: A venit momentul ca misiunea voastră să se încheie! Gabi Tamaș și Andrei Beleuț vă veți întoarce în triburile din care ațti plecat

Duminica, 25.01.2026, 23:15