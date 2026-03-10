Cum le răspund Elian Miță și Marius Ghiță celor care i-au criticat pentru amuleta oferită la Chefi la Cuțite

Cea de-a patra amuletă oferită în sezonul 17 al emisiunii Chefi la Cuțite a stârnit discuții aprinse în mediul online. Elian Miță și Marian Ghiță au profitat de popularitatea pe TikTok pentru a le oferi oamenilor un răspuns legat de alegerea făcută.

Jurații Chefi la cuțite s-au bucurat de un nou joc de amuletă, de data aceasta tema lor fiind desertul. Vestea i-a luat prin surprindere pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu pentru că surpriza a constat nu doar în faptul că erau puși în situația de a pregăti ceva dulce, ci și în introducerea unor ingrediente impuse: trufă, stridie, caviar, katsuobushi.

În ciuda gradului ridicat de dificultate al probei, chefii au realizat, cu mare atenție, cele mai apetisante deserturi. Verdictul final a fost dat de Elian Miță și Marius Ghiță, două figuri celebre pe rețelele sociale, care au decis ca chef Orlando să primească 3 puncte, chef Ștefan patru puncte, iar bătălia finală dându-se între chef Richard și chef Sautner.

Elian și Marius au oferit punctajul maxim celui din urmă, iar alegerea a stârnit o mulțime de reacții în platoul show-ului culinar: „L-am văzut pe Richard. A fost dezamăgire!”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Am rămas șocat! Era un război în interiorul meu! De ce? Cum am ajuns să iau 2 cu această farfurie? Desertul ăsta nu merita 2. Nu am probleme să pierd, am mai pierdut în viața mea!”, a mărturisit chef Richard Abou Zaki.

Juratul nu s-a putut abține și a răbufnit în fața camerelor de filmat, iar la rândul lor, fanii chefului s-au folosit de rețelele de socializare pentru a-i "trage de urechi" pe cei doi jurați.

În contextul controverselor, Elian Miță și Marius Ghiță și-au prezentat punctul de vedere pe TikTok și și-au motivat alegerea.

"Faptul ca voi cei de acasă ați văzut cum si cine a făcut desertul, nu va mai da ocazia sa fiți obiectivi! Faptul ca nu ați fost fizic acolo sa vedeți tot ce s-a întâmplat, iarăși nu va mai da ocazia sa fiți obiectivi, pentru ca deduceți lucruri doar după montajele TV. Respectul nostru și profesionalismul a fost pentru toți Chefii, am vorbit doar de bine preparatele lor, i-am respectat, și le mulțumim pentru oportunitate… dar și lecția învățată!", a scris Elian în descrierea unui clip în care a explicat mai amplu cum au simțit el și Marius evenimentele pe propria piele.

Ce au spus Elian Miță și Marius Ghiță despre metoda lor de a juriza

Elian a apărat corectitudinea jurizării, spunând că telespectatorii de acasă nu pot fi cu adevărat obiectivi deoarece au văzut exact cum și de către cine a fost preparat fiecare desert. El a sugerat că prin cunoașterea bucătarului din spatele unui fel de mâncare este influențată percepția publicului într-un mod pe care jurații, probabil într-un cadru diferit sau fără informații, nu l-au experimentat.

Miță a subliniat că el și Marius au menținut un nivel ridicat de profesionalism și respect pentru toți chefii implicați, că au vorbit pozitiv despre preparatele prezentate și că ambii și-au exprimat recunoștința pentru oportunitate și lecțiile învățate în timpul procesului.

Așa cum era de așteptat, răspunsurile primite au fost și pozitive, și negative, așa cum este firesc când se dispută un subiect controversat.